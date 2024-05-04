Военкор объяснил, с чем связано активное продвижение ВС России в зоне СВО Сладков: российская военная машины становится мощнее и видны успехи в зоне СВО

Активное продвижение российских войск в зоне СВО связано с несколькими факторами, пишет в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Во-первых, живая сила противника «тает», в то время как в России продолжается набор добровольцев, отмечает он. Во-вторых, ВС РФ обеспечиваются новой боевой техникой, а ВСУ несут большие потери в ней.

Мы продолжаем уничтожать энергосистему врага, коммуникации. Это тормозит снабжение действующих войск. Наш моральный дух растет, у противника падает, — пишет журналист.

Еще одним фактором он называет то, что пленные украинские военные переходят на сторону ВС РФ. По словам военкора, российская военная машина становится надежнее и мощнее, а в работе украинской «слышны постукивания и перебои». «Она обязательно встанет», уверен Сладков.

В субботу, 4 мая, в Минобороны России сообщили, что ВСУ значительно отошли от границы с Белгородской областью, ситуацию в приграничной зоне круглосуточно контролируют российские операторы разведывательных дронов. Солдат с позывным Танкист рассказал, что в ближайших лесопосадках украинские подразделения не наблюдаются.

Бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что на спокойных участках фронта ВСУ укомплектованы на 70%, в то время как в зоне наступления российских войск — лишь на 40%. По его словам, Киев должен объявить населению, что настал «критический момент» и армия нуждается в пополнении.