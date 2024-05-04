В Киеве признали, что для ВСУ настал «критический момент» Луценко: подразделения ВСУ укомплектованы на 40% в зоне наступления ВС России

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

На спокойных участках фронта ВСУ укомплектованы на 70%, в то время как в зоне наступления российских войск — лишь на 40%, заявил бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко. В интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе он уточнил, что Киев должен объявить населению, что настал «критический момент» и армия нуждается в пополнении.

Я до сих пор считаю, что он должен сказать честно цифру погибших, чтобы дать определенный шоковый импульс украинскому обществу, — заявил Луценко.

Он выразил сомнение относительно наличия у руководства страны каких-либо планов по ведению конфликта. Луценко предположил, что даже ставка верховного главнокомандующего не подозревает о намерениях и стратегии президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери Вооруженных сил Украины за 2024 год составили более 111 тысяч человек. Кроме того, украинская армия потеряла 21 тысячу единиц вооружения и военной техники. В ходе встречи с руководящим составом ВС РФ глава оборонного ведомства подчеркнул, что в апреле ежедневные потери ВСУ увеличились до тысячи военнослужащих.

Кроме того, киевский политолог Руслан Бортник заявил, что российская армия прорвала оборону ВСУ в Донбассе. Он отметил, что из-за этого украинские фланги начали осыпаться. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.