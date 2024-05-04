В Киеве рассказали, как осыпаются фланги ВСУ Киевский политолог Бортник: ВС России наступают на позиции ВСУ в Донбассе

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе специальной военной операции

Киевский политолог Руслан Бортник заявил в своем блоге на YouTube, что российская армия прорвала оборону ВСУ в Донбассе. Он отметил, что из-за этого украинские фланги начали осыпаться. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как мы видим, до сих пор полноценно остановить российские прорывы под Авдеевкой не удается. Из-за этого осыпаются фланги и создается угроза загибания этих флангов, — заявил Бортник.

По его словам, Россия может создать буферную зону в Харьковской области. Согласно предположениям политолога, в нее могут войти такие крупные города, как Харьков и Сумы.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что в ближайшее время российские войска смогут прорвать оборону ВСУ на трех направлениях: Запорожском, Купянском и Донецком. По его словам, речь идет о таких населенных пунктах, как Работино, Харьков, Очеретино, Новомихайловка, Семеновка и Краматорск. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, Telegram-канал WarGonzo сообщал о продвижении российских войск по направлению к Парасковиевке и Константиновке. Как отмечается, линия фронта на Донецком направлении ежедневно смещается на запад. В российском Минобороны эти сведения также не комментировали.