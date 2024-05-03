Названы важнейшие районы СВО, где Россия может прорвать оборону ВСУ в мае Военэксперт Матвийчук: в мае ВС России могут выйти к пригородам Харькова

Фото: МО РФ

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru предположил, что в ближайшее время российские войска смогут прорвать оборону ВСУ на трех направлениях: Запорожском, Купянском и Донецком. По его словам, речь идет о таких населенных пунктах, как Работино, Харьков, Очеретино, Новомихайловка, Семеновка и Краматорск. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Где у нас в ближайшем будущем может быть прорыв обороны ВСУ? Во-первых, это Работино на Запорожском направлении. На Купянском направлении наши уже подходят к пригородам Харькова. И, самое главное, на Донецком направлении, скорее всего, у России успехи в районе Очеретино, Новомихайловки, Семеновки, где, предположу, украинская оборона уже прорвана, где ВС РФ, вероятно, уже выходят на направление на Краматорск, — объяснил Матвийчук.

По мнению военэксперта, развитие ситуации на фронте станет яснее в ближайшие три-четыре недели. Он допустил, что российская армия за это время полностью возьмет под контроль Работино и окончательно выйдет к пригородам Харькова и Краматорска.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВКС России поразили нефтебазу «Баловное», которая снабжала топливом ВСУ. Село Баловное расположено в Николаевской области на юге страны, там находится НК «Альянс-Украина».