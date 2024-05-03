ВС России поразили нефтебазу, снабжавшую ВСУ топливом Минобороны: ВС РФ поразили нефтебазу «Баловное», которая снабжала ВСУ топливом

Фото: МО РФ

ВКС России поразили нефтебазу «Баловное», которая снабжала топливом Вооруженные силы Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Село Баловное расположено в Николаевской области на юге Украины, там находится нефтебаза НК «Альянс-Украина».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации <...> поражена нефтебаза «Баловное», с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 102 районах, — говорится в сводке ведомства.

Минобороны России ранее сообщило, что артиллерия российской группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении (недалеко от Авдеевки в ДНР) уничтожила полевой пункт боепитания ВСУ. Оборонное ведомство опубликовало видео уничтожения объекта.

До этого пресс-служба военного ведомства сообщила, что штурмовики 42-й гвардейской дивизии минометным огнем уничтожили группу пехотинцев Вооруженных сил Украины. В ведомстве пояснили, что это позволило российским войскам занять более выгодные позиции в районе населенного пункта Вербовое. Оператор разведывательного дрона смог вскрыть фортификационные укрепления противника и живую силу.