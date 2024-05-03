Минобороны показало кадры уничтожения пункта боепитания ВСУ в ДНР МО РФ: российские артиллеристы уничтожили пункт боепитания ВСУ в ДНР

Фото: МО РФ

Артиллерия российской группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении (недалеко от Авдеевки в ДНР) уничтожила полевой пункт боепитания ВСУ, сообщили в Минобороны России. Оборонное ведомство опубликовало видео уничтожения объекта.

Артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли удар по полевому пункту боепитания ВСУ на Красноармейском направлении. В результате точного удара боеприпасы сдетонировали и были полностью уничтожены, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что штурмовики 42-й гвардейской дивизии минометным огнем уничтожили группу пехотинцев Вооруженных сил Украины. В ведомстве пояснили, что это позволило российским войскам занять более выгодные позиции в районе населенного пункта Вербовое. Оператор разведывательного дрона смог вскрыть фортификационные укрепления противника и живую силу.

До этого пресс-служба Минобороны РФ информировала, что в приграничных районах Курской области расчеты 120-мм минометов группировки войск «Запад» поразили украинских артиллеристов. Российские военнослужащие скрытно выдвинулись на рубеж открытия огня и успешно отработали по целям. В министерстве пояснили, что расчеты минометов «Сани» работают в режиме «кочующих» орудий.