Российские войска заняли более выгодные позиции в районе Вербового Российские минометчики уничтожили группу пехотинцев ВСУ под Вербовым

Фото: Минобороны РФ

Штурмовики 42-й гвардейской дивизии минометным огнем уничтожили группу пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила ТАСС пресс-служба Министерства обороны РФ. В ведомстве пояснили, что это позволило российским войскам занять более выгодные позиции в районе населенного пункта Вербовое. Оператор разведывательного дрона смог вскрыть фортификационные укрепления противника и живую силу.

Метким огнем расчета минометной батареи было уничтожено около 10 националистов, — говорится в сообщении ведомства.

В приграничных районах Курской области расчеты 120-мм минометов группировки войск «Запад» поразили украинских артиллеристов, информировала до этого пресс-служба Минобороны РФ. Российские военнослужащие скрытно выдвинулись на рубеж открытия огня и успешно отработали по целям. В министерстве пояснили, что расчеты минометов «Сани» работают в режиме «кочующих» орудий.

Ранее в Сети появилось видео, снятое спецназовцами РФ внутри подбитого под Авдеевкой в начале марта американского танка Abrams. Российские бойцы с позывными Изай и Леший в условиях идущего боя добрались до боевой машины для ее осмотра и сбора образцов техники для командования.

Telegram-канал «Работайте, братья!» публиковал ролик, на который попало уничтожение американского танка M1 Abrams у Авдеевки в конце февраля. На представленных кадрах можно увидеть, как FPV-дрон попадает в корму башни танка, где находятся боеприпасы. Последующее возгорание, предположительно, указывает на подрыв боекомплекта.