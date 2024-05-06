ВСУ остались без линий обороны: новости СВО на утро 6 мая

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Танк Т-72 группировки войск «Центр» во время выполнения боевых задач специальной военной операции

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис обратил внимание, что ВС РФ преодолели все линии обороны ВСУ. По его словам, они возводились с 2014 года. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 5 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Какова сейчас обстановка в зоне СВО

ВС России смогли выйти на свободные от фортификационных сооружений ВСУ территории, заявил Дэниел Дэвис. Он отметил, что наступлению российской армии теперь ничего не мешает.

Вооруженные силы Украины атаковали позиции ВС России с помощью плюшевого зайца, начиненного 75 граммами тротила и детонатором с гироскопом, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, посылку на гелиевых шарах прислали к Часову Яру в ДНР.

Как пишет Mash, взрывоопасный предмет был рассчитан на то, что взявшему его оторвет кисть руки. Однако план не удался — яркий предмет в небе вызвал подозрение у российских бойцов, и они сбили его.

Где гремели взрывы на Украине

Взрыв прогремел в украинском городе Полтаве, информировал местный телеканал «Общественное». В публикации уточняется, что раздался соответствующий звук.

Перебои со светом после сообщений о взрыве в Сумах возникли в нескольких городах региона, информировало «Общественное. Новости». По данным издания, электроснабжение частично отсутствовало в Ахтырке, Белополье и Лебедине.

Помимо этого, СМИ писали, что в некоторых районах в Сумах зафиксированы перебои с водоснабжением. Местные паблики утверждают, что в Сумском районе были замечены два дрона, и столько же в Конотопском. В Сумской, Николаевской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.

В Сумской области взрывами были повреждены энергетические объекты, заявляла военная администрация региона. Власти проинформировали об авиационном ударе.

Какой ущерб энергетике Украины нанесли взрывы

Общий ущерб, нанесенный энергетике Украины в результате последних взрывов, оценивается более чем в миллиард долларов, заявил глава Министерства энергетики страны Герман Галущенко. При этом он выразил уверенность, что эта сумма продолжит расти.

Украинский министр добавил, что больше всего повреждений зафиксировано на объектах тепловой и гидрогенерации, а также в системах передачи электроэнергии и энергообъектов. Галущенко признал, что ситуация «достаточно сложная».

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что из себя представляет Иностранный легион в зоне СВО

Бойцы Иностранного легиона являются профессиональной, хорошо обученной легкой пехотой, которая успела поучаствовать во многих горячих точках, так военный корреспондент Александр Коц прокомментировал утверждение замминистра обороны США Стивена Брайена о том, что солдаты Иностранного легиона уже находятся в Славянске. По словам военкора, порядка 40% личного состава этого соединения являются выходцами из бывшего СССР.

Руководители стран ЕС раскритиковали идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, поэтому он решил направить туда солдат Иностранного легиона, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его мнению, Макрон пошел на этот шаг, чтобы «сохранить лицо».

Сенатор отметил, что в Иностранном легионе служат в большинстве своем наемники, которые не являются гражданами Франции. По его мнению, войска из нерегулярной армии не смогут изменить ход СВО, напротив, многие солдаты погибнут.

Какая появилась новая цель спецоперации

Россия и до заявления США знала о том, что Франция тайно отправляет военных на Украину для участия в боях на стороне ВСУ, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, эти наемники являются новой законной целью ВС России в зоне СВО, по ним уже наносились удары высокоточным оружием.

Депутат напомнил, что целое подразделение таких наемников было уничтожено 14 января при ракетном ударе России по целям в Харькове, а всего в зоне СВО было ликвидировано 147 наемников из Франции. Он добавил, что ликвидация этих «солдат удачи» является еще одной задачей российских военных.

Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press

Что предрекли Зеленскому

Режим президента Украины Владимира Зеленского прекратит свое существование, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Эксперт уточнил, что это произойдет по завершении спецоперации.

Бывший разведчик подчеркнул, что запланированная на июнь мирная конференция по Украине в Швейцарии не имеет смысла без участия РФ. По мнению эксперта, только Москва решает, когда завершится конфликт. Риттер уверен, что Украину ожидает печальная судьба по вине Запада.

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