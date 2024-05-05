Коц рассказал, что из себя представляет Иностранный легион в зоне СВО Коц: бойцы Иностранного легиона — профессионалы с боевым опытом

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Бойцы Иностранного легиона являются профессиональной хорошо обученной легкой пехотой, которая успела поучаствовать во многих «горячих точках», так военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале прокомментировал утверждение замминистра обороны США Стивен Брайен о том, что солдаты Иностранного легиона уже находятся в Славянске. По его словам, порядка 40% личного состава этого соединения являются выходцами из бывшего СССР.

Не стоит недооценивать бойцов Иностранного легиона. <...> Вдобавок, до 40 процентов личного состава этого соединения - русскоговорящие выходцы из бывшего СССР. Что-что, а воевать наши люди умели всегда, — написал военкор.

По словам Брайена, чьи слова приводит Asia Times, передовая группа этого формирования насчитывает в районе 100 человек. В их составе значатся, в том числе, артиллеристы и разведчики. Всего, как говорится в статье, для поддержки ВСУ могут прибыть полторы тысячи французских военных.

В конце апреля Минобороны РФ сообщило, что ВС России с помощью артиллерии и авиации ликвидировали технику Вооруженных сил Украины, а также формирования Иностранного легиона. По данным ведомства, цели были поражены в 122 районах. По информации СК, в настоящее время участие в боевых действиях на стороне ВСУ принимают более 3,1 тысячи наемников, в частности, 816 — из США, 719 — из Канады, 694 — из Великобритании и 712 — из Грузии.