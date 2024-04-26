Что осталось от Иностранного легиона на Украине после ударов ВС РФ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минобороны России заявило о массовой ликвидации формирований Иностранного легиона, принимающего участие в боевых действиях на стороне Украины. Что известно об этом формировании, сколько наемников воюет за ВСУ, сколько их уничтожено за время СВО?

Что известно о ликвидации Иностранного легиона

Вечером 25 апреля Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы страны с помощью артиллерии и авиации ликвидировали технику ВСУ, а также формирования Иностранного легиона. По данным ведомства, цели были поражены в 122 районах.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и техника ВСУ, а также формирования наемников так называемого Иностранного легиона в 122 районах», — подчеркивается в сводке МО РФ. Ранее российское оборонное ведомство сообщало о поражении подразделений Иностранного легиона 15 декабря 2023 года.

Кроме того, 26 апреля Telegram-канал Condottiero сообщил об уничтожении чешских офицеров ракетным ударом в Харькове. По данным источника, атака пришлась на здание, где шло совещание представителей Службы безопасности Украины и иностранных военных специалистов.

«Ликвидировано семеро чешских офицеров, которые обучали технический персонал радиоэлектронной разведке и криптографии», — пишет Telegram-канал.

Минобороны России эту информацию не комментировало. В середине марта 2024 года ведомство сообщило, что с начала военной операции на Украину прибыли 13,3 тысячи наемников, из них почти 6 тысяч ликвидированы. Лидером по отправке своих военных в ВСУ Минобороны РФ назвало Польшу.

Сколько сейчас наемников воюет в ВСУ

25 апреля пресс-служба Следственного комитета России сообщила о завершении расследования уголовных дел против пяти наемников Украины — трех из США, двух из Британии и Франции.

«Для передачи в суд и заочного осуждения направлено пять уголовных дел в отношении наемников из США Деве Калеба Виктора, Эллербрука Марка Уильяма и Молдонадо Майкла Пола, Эйреса Марка Джона из Великобритании, Куэста Хьюго Джулиана из Франции», — говорится в публикации Telegram-канала ведомства.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По данным СК, в настоящее время участие в боевых действиях на стороне ВСУ принимают более 3,1 тысячи наемников, в частности, 816 — из США, 719 — из Канады, 694 — из Великобритании и 712 — из Грузии.

Что такое Иностранный легион на Украине

В открытых данных нет информации о подразделении с названием «Иностранный легион». Однако в конце февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона территориальной обороны. Украинские СМИ сообщали, что он будет формироваться из иностранцев, прибывших в страну в качестве добровольцев. Тогда Зеленский напомнил, что в 2016 году был принят указ президента, позволяющий иностранным гражданам служить в ВСУ.

9 марта 2022 года немецкое издание Deutsche Welle (признано Минюстом РФ иноагентом) сообщало, что воевать в Интернациональном легионе хотят добровольцы из Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Нидерландов, Великобритании и других стран. СМИ со ссылкой на посольство Украины в США писало, что заявки на вступление в этот легион подали, в частности, более трех тысяч американцев.

Пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий располагался на военном полигоне Яворовский в Львовской области. 13 марта 2022 года ВКС РФ нанесли удар по учебному центру на полигоне, в результате были убиты 180 иностранных добровольцев, сообщали в Минобороны России.

В апреле 2022 года СМИ писали, что Украина временно приостановила набор иностранных наемников на фоне наплыва добровольцев, не имеющих военного опыта.

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