Стало известно о массовой ликвидации формирований «Иностранного легиона» Минобороны: ВС России поразили группы «Иностранного легиона» в 122-х районах

ВС России с помощью артиллерии и авиации ликвидировали технику Вооруженных сил Украины, а также формирования «Иностранного легиона», сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, цели были поражены в 122-х районах.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и техника ВСУ, а также формирования наёмников так называемого «Иностранного легиона» в 122-х районах, — сказали в МО.

Кроме того, добавили в ведомстве, за минувшие сутки средства противовоздушной обороны сбили 200 украинских беспилотников. Также ВСУ потеряли пять автомобилей, 155-мм американскую гаубицу М777 и 122-мм гаубицу Д-30.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что польские наемники численностью до роты были замечены в районе подконтрольного Украине города Орехова в Запорожской области. Он указал, что данные сведения подверждали местные жители.

По его словам, наемники из Польши участвуют в спецоперации на стороне Украины с 2022 года. Бойцы формально числятся в отпусках или отставке, поэтому их нельзя связать с национальной польской армией, уточнил председатель движения. Рогов отметил, что они действуют через украинский Иностранный легион.