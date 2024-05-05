В США заявили о патовой ситуации для ВСУ Подполковник Дэвис: российская армия вышла на свободные территории в зоне СВО

ВС России смогли выйти на свободные от фортификационных сооружений Вооруженных сил Украины территории, заявил на своем YouTube-канале подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Он отметил, что наступлению российской армии теперь ничего не мешает. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сейчас они находятся в зоне, где у ВСУ никогда не было оборонительных укреплений, — подчеркнул Дэвис.

Американский военный обратил внимание, что ВС РФ преодолели все линии обороны ВСУ. По словам Дэвиса, они возводились с 2014 года.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Очеретино в ДНР. Кроме того, по данным военного ведомства, российские военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское.

Также известно, что российские силы взяли под полный контроль населенный пункт Бердычи в ДНР. Село находится в пригороде Авдеевки. Это была ключевая дорога, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ. Как отметили в Минобороны, взятие населенного пункта позволит ВС РФ продвигаться в сторону Новоселовки Первой и выйти к реке Волчья, где находится одна из ключевых линий обороны украинских сил.