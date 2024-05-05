Рои дронов под Херсоном, обстрелы под Брянском: как ВСУ атакуют РФ 5 мая

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины активизировали удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по населенным пунктам Херсонской области, заявил сенатор от региона Игорь Кастюкевич. Он отметил, что украинская армия расширила зону использования боевых дронов, в результате чего практически ежедневно поступают сведения о пострадавших среди мирного населения. Кроме того, 5 мая ДНР, Белгородская и Брянская области подверглись атакам со стороны ВСУ. Все подробности об ударах Киева по территории РФ — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаках ВСУ на Херсонскую область?

За день украинская армия нанесла 36 артиллерийских ударов по девяти населенным пунктам левобережья Херсонской области, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 20 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 16 прилетов. Под огнем оказались девять населенных пунктов», — сказал собеседник агентства.

Он указал, что под обстрелы попали Малая Каховка, Чулаковка, Горностаевка, Корсунка, Цукуры, Новая Каховка, Любимовка, Казачьи Лагеря, Каховка.

Украинские войска активизировали удары дронами по городам и селам Херсонской области, сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич.

«В последнее время в Херсонской области активизировалась работа дронов со стороны ВСУ по гражданским объектам левобережья и инфраструктуре энергетического комплекса», — сказал он РИА Новости.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Сенатор отметил, что украинская армия расширила зону использования боевых дронов с Каховки и Новой Каховки на Горностаевский, Великолепетихский, Алешкинский и Голопристанский районы. По словам Кастюкевича, ремонтные бригады оперативно устраняют последствия атак ВСУ.

«Удивляет лишь одно — практически ни один день не обходится без жертв из числа гражданских в 15-километровой зоне», — подчеркнул политик.

В Белгородской области вновь объявляли ракетную опасность

На территории Белгорода и Белгородского района 5 мая вновь была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он порекомендовал не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон. Тем, кто находится на улице, глава области посоветовал спуститься в укрытие.

Кроме того, сообщалось и о ракетной опасности в Валуйках. Позднее стало известно, что в Белгородской области предупреждение продлилось 15 минут.

Сколько раз за прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР?

Украинские войска за прошедшие сутки 19 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что всего было выпущено 67 боеприпасов.

«Девятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Два обстрела — на донецком направлении. Семнадцать обстрелов — на горловском направлении», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

По данным представительства, в результате атаки ранения получили два мирных жителя. Повреждений жилых домовладений и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Как украинские войска атаковали Еленовку?

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Еленовку, сообщила пресс-служба представительства ДНР в СЦКК.

«После 00.00 зафиксирована атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 03.45 — населенный пункт Еленовка: сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата», — говорится в сообщении ведомства.

Поселок городского типа Еленовка находится примерно в десяти километрах к югу от Донецка. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали. Сообщений о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступало.

В Авдеевке при детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина

Мирная жительница получила ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Авдеевке, сообщает пресс-служба представительства республики в СЦКК.

«По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 4 мая по состоянию на 22.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Авдеевка: в результате детонации взрывоопасного предмета на территории кладбища ранена женщина 1972 года рождения», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Что обстреляли ВСУ в Брянской области?

Административное здание накануне было повреждено после обстрела села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он отметил, что пострадавших среди мирного населения нет.

«Украинские террористы совершили обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Пострадавших нет. Частично повреждено административное здание», — говорится в сообщении.

Также Богомаз сообщил об обстреле села Горожанка Суземского района. По предварительным данным, в результате частично повреждено одно домовладение, пострадавших нет.

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