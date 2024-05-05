Подполье: подразделения ВСУ вступили в бой между собой в Константиновке

Фото: МО Украины

Подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой между собой в районе подконтрольного Украине города Константиновки, расположенного в Донецкой области, сообщают в своем Telegram-канале представители краматорского подполья в ДНР. Информацию о междоусобной «рубке» подтвердил Telegram-канал «Славянск Z Артемовск Краматорск». Подпольщики добавили, что пытаются выяснить причины междоусобицы.

ВСУ из района бетонки бьют тяжелым по окраинам самой же Константиновки. Предварительно, начались междоусобные стычки, — написали подпольщики.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска ударили по подстанции в районе железнодорожной станции Лосево в Харькове. Взрывы во время ударов по энергетической системе в Харькове также раздавались в соседнем Чугуеве. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В апреле главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что обстановка на фронте в Донбассе существенно обострилась из-за учащения атак со стороны российских военных. По его словам, особенно сложная ситуация наблюдается на Лиманском, Артемовском и Покровском направлениях.