Главком ВСУ заявил о серьезном обострении ситуации на фронте Сырский: ситуация на передовой существенно обострилась из-за наступления России

Фото: МО Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что обстановка на фронте в Донбассе существенно обострилась из-за учащения атак со стороны российских военных. По его словам, особенно сложная ситуация наблюдается на Лиманском, Бахмутском и Покровском направлениях.

Обстановка на восточном фронте в последние дни существенно обострилась, — написал военачальник.

Сырский уточняет, что наступление ВС России в последнее время стало более активным и это усугубило положение ВСУ. В ходе наступления российские военные применяют тяжелую технику, а теплая сухая погода только облегчает эту задачу, делая местность еще более доступной для танков.

Главком добавил, что армия Украины остро нуждается в средствах радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, а также в увеличении запасов дронов и противотанковых ракет.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины складывается плохо. По его словам, украинская промышленность и западная военная помощь не успевают покрывать потребности ВСУ. При этом он добавлял, что пока не считает обстоятельства критическими.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что ВСУ оказались в очень сложной ситуации на передовой. По его словам, одной из причин стало недостаточное количество снарядов, поставленных Киеву странами Альянса.