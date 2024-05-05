Российские бойцы разбили склад боеприпасов ВСУ в Харькове Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по складам и позициям ВСУ в Харькове

Фото: Нина Падалко/РИА Новости

ВС России ударили по складу с боекомплектом Вооруженных сил Украины в районе Новая Бавария в Харькове, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Также, по его словам, российская армия поразила расположение солдат ВСУ.

Вчера в 22:00 по району Бавария в Харькове был нанесен удар. Сопротивление сообщает, что горело и детонировало более двух часов, прилетело в хороший склад, а исходя из того, что много скорых и оцеплено несколько кварталов до сих пор, попали в располагу ВСУ, — уточнил Лебедев.

Помимо этого, подполье сообщило об ударах в Балаклее Харьковской области. По их данным, этот участок украинская армия использовала для ротации личного состава.

Накануне Лебедев сообщил, что российская армия уничтожила под Купянском группу ВСУ в количестве более 20 человек, которая готовилась для сдерживания наступления ВС РФ. Минобороны России эту информацию пока не комментировало. Он отметил, что оставшихся в живых бойцов ВСУ направили на переукомплектацию.

Также стало известно, что ВКС России поразили нефтебазу «Баловное», которая снабжала топливом Вооруженные силы Украины. Село Баловное расположено в Николаевской области на юге Украины, там находится нефтебаза НК «Альянс-Украина».