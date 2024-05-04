Стало известно о ликвидации десятков бойцов ВСУ под Купянском Подпольщик Лебедев: ВС России уничтожили группу ВСУ под Купянском

Фото: МО РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российская армия уничтожила под Купянском группу ВСУ в количестве более 20 человек, которая готовилась для сдерживания наступления ВС РФ. По его словам, которые приводит РИА Новости, прилет произошел накануне вечером. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Там готовилась группа ВСУ для сдерживания наступления ВС РФ на Купянском направлении. <...> По предварительным данным, погибших более 20 человек, — заявил Лебедев.

Он отметил, что оставшихся в живых бойцов ВСУ направили на переукомплектацию.

Также сообщалось об ударах в Харькове. Лебедев уточнил, что российские войска осуществили серию атак по району станции метро «Основа», где располагался цех по изготовлению беспилотников с готовой продукцией. По его словам, было выпущено не менее четырех ракет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее Лебедев рассказал, что ВС России ударили по складам с боекомплектом в городе Чугуеве Харьковской области. Как отметил подпольщик, там прозвучали два взрыва. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что объект промышленной инфраструктуры получил повреждения в Николаевской области на юге Украины. Он уточнил, что инцидент произошел в четверг, 2 мая.