Стало известно о повреждении промышленного объекта на юге Украины Глава николаевской ОВА: в регионе поврежден объект промышленной инфраструктуры

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Объект промышленной инфраструктуры получил повреждения в Николаевской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале. По его данным, объект расположен в Николаевском районе области

Повреждения получил объект промышленной инфраструктуры, — написал Ким.

Глава ОВА добавил, что инцидент произошел в четверг, 2 мая. Другие подробности не сообщаются.

Ранее Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины сообщала, что складские помещения «Новой почты» получили повреждения после взрывов в Одессе. По ее данным, на месте вспыхнул мощный пожар. По информации Telegram-канала Mash, склады «Новой почты» использовались ВСУ для военной логистики, а также хранения техники и боеприпасов. Со слов очевидцев, было минимум два прилета ракет.

До этого глава Днепропетровского областного совета Украины Николай Лукашук сообщил о повреждении административного здания в Никополе. Информация появилась на фоне сообщений о взрывах в регионе. До этого по всей Украине объявлялась воздушная тревога. Мэр Днепропетровска сообщал о взрывах в центре города.