Стало известно об ударе по складам боеприпасов под Харьковом Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по складам боеприпасов в Чугуеве

Фото: МО РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России ударили по складам с боекомплектом в городе Чугуеве Харьковской области. По его словам, которые приводит РИА Новости, там прозвучали два взрыва. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В 11:40 в пригороде Харькова Чугуеве прозвучали два взрыва. По сообщениям сопротивления, взрывы были в направлении складов, где всю неделю разгружались грузовики, — заявил Лебедев.

Он уточнил, что взрывы были такой силы, что даже жители Слободского района Харькова слышали громкие звуки на удалении в 20 километров. Лебедев добавил, что, по некоторым данным, склады с боекомплектом ВСУ находятся неподалеку от летной учебной базы в Чугуеве.

Ранее глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что объект промышленной инфраструктуры получил повреждения в Николаевской области на юге Украины. Он уточнил, что инцидент произошел в четверг, 2 мая. Другие подробности не приводятся.

До этого Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины сообщала, что складские помещения «Новой почты» получили повреждения после взрывов в Одессе. По ее данным, на месте вспыхнул мощный пожар. Как отмечал Telegram-канала Mash, склады «Новой почты» использовались ВСУ для военной логистики, а также хранения техники и боеприпасов. Со слов очевидцев, было минимум два прилета ракет.