Стало известно об ударах ВС РФ по складу беспилотников в Харькове Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по складам беспилотников в Харькове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли серию ударов по району станции метро «Основа» в Харькове, где располагался цех по изготовлению беспилотников с готовой продукцией, передает РИА Новости. По его словам, было выпущено не менее четырех ракет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В районе часа ночи удары были возле станции метро «Основа» в районе промзоны. По данным сопротивления, удар пришелся в цех готовой продукции БПЛА. Второй удар был — по месту расположения ВСУ, точного адреса пока не знаем, — сказал собеседник агентства.

Подпольщик отметил, что точный адрес места прилета пока неизвестен, а сама информация поступила от медработников.

Ранее Лебедев сообщал, что Вооруженные силы России ударили по складам с боекомплектом в городе Чугуеве Харьковской области. По его словам, там прозвучали два взрыва. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что объект промышленной инфраструктуры получил повреждения в Николаевской области на юге Украины. Он уточнил, что инцидент произошел в четверг, 2 мая. Другие подробности не приводятся.