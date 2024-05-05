ВСУ предрекли потерю трех важных городов: новости СВО на утро 5 мая

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Артиллеристы 6-й армии ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ из самоходной артиллерийской установки 2С7 «Пион»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в сложном положении под Часовым Яром, а отступление из города откроет российской армии путь на Краматорск и Славянск, заявил отставной полковник французской армии Мишель Гойя. По его словам, для Киева стратегически важно не допустить такого развития событий.

Общая численность населения в Краматорске и Славянске превышает 100 тысяч человек, добавил Гойя. Это действительно важные населенные пункты, констатировал полковник в отставке.

Главные новости о том, что произошло в зоне военной операции к вечеру 4 мая, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ атаковали несколько сел в Брянской области

Украинские военные обстреляли село Горожанка Суземского района и Новые Юрковичи Климовского района, информировал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, пострадавших в результате инцидента не было.

В Новых Юрковичах атака ВСУ привела к повреждению административного здания, добавил Богомаз. Оперативные и экстренные службы работают на месте, констатировал он.

На Украине готовятся к столетнему конфликту с Россией

Вооруженным силам Украины (ВСУ) без помощи со стороны Запада понадобится около 100 лет для победы в противостоянии с Россией, рассказал офицер украинской нацгвардии Максим Таран. По его словам, поддержка союзников Киева значительно влияет на исход конфликта.

Фото: Pavlo Pakhomenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Украина не справляется с восстановлением энергосистемы

Украина не успевает восстанавливать энергосистему, которая пострадала после недавних обстрелов со стороны Вооруженных сил РФ, признал глава Минэнерго страны Герман Галущенко в эфире единого новостного телемарафона. По его словам, некоторые объекты были полностью уничтожены.

Наиболее пострадавшие объекты, предположительно, невозможно восстановить, уточнил Галущенко. При этом он не назвал сроки их возвращения в строй.

В Киеве обвинили Зеленского в провальной стратегии

Украинские военные находятся в тяжелом положении на фронте после отставки бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил экс-депутат Верховной рады Борислав Береза. По его словам, ответственность за это несет президент Украины Владимир Зеленский.

Отставка военного командования ВСУ фактически привела к временной потере управления, подчеркнул экс-депутат. Последней причиной он назвал отказ властей от проведения мобилизации. Решения Зеленского в итоге вылились в то, что Украина теряет позиции в зоне СВО, а в скором времени отдаст Часов Яр, констатировал Береза.

Штурмовики ВС РФ захватили крупнейший укрепрайон ВСУ

Российские штурмовики взяли под контроль ключевой и крупнейший укрепрайон Вооруженных сил Украины в Красногоровке Донецкой Народной Республики, сообщили в силовых структурах региона. По данным СМИ, речь идет об огнеупорном заводе, который контролировали украинские бойцы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

На данный момент продолжается зачистка очагов сопротивления, уточнили журналисты. Более подробных сведений им не передавали.

Фото: МО РФ Военнослужащие ВС РФ

В Раде допустили участие европейских войск в конфликте

Правительство Украины может обратиться к европейским союзникам с призывом отправить войска в зону спецоперации, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, к такому варианту Киев прибегнет, если ситуация на фронте сложится не в сторону ВСУ.

Гончаренко также отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который выступил за идею отправки войск на Украину. Депутат назвал такие высказывания «хорошим сигналом».

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