На Украине озвучили сроки «победы над Россией» The Guardian: Украине без помощи Запада потребуется 100 лет для победы над РФ

Фото: МО Украины

Вооруженным силам Украины (ВСУ) без помощи со стороны Запада понадобится около 100 лет для победы в противостоянии с Россией, рассказал The Guardian офицер украинской нацгвардии Максим Таран. По его словам, поддержка союзников Киева значительно влияет на исход конфликта.

Мы победим, но это зависит от Запада. В одиночку нам потребуется на это 100 лет, — обратил внимание собеседник издания.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предупредил, что тактическое отступление украинских войск под Авдеевкой, о котором говорил главнокомандующий армией Александр Сырский, скоро может стать стратегическим. Сам факт обсуждения этого вопроса свидетельствует об ужасном положении ВСУ, констатировал эксперт.

До этого украинские СМИ прогнозировали, что прорыв российских военных у Очеретино грозит украинским подразделениям тотальным окружением в Донецкой Народной Республике. Уточнялось, что ВС РФ могут зайти в тыл за линии укреплений и через них взять противника в котел. При этом за пределами населенного пункта ВСУ не имеют ни укреплений, ни минных полей, заключили журналисты.

Кроме того, майор украинской армии в отставке Игорь Лапин указал, что Россия имеет тотальное превосходство в воздухе и эффективно уничтожает позиции противника с помощью авиабомб, беспилотников и истребителей. ВС РФ доступны различные средства для атаки, включая FPV-дроны и самолеты, которые могут уничтожить все на своем пути, признал он.