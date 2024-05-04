Офицер ВСУ забил тревогу из-за маневра России Майор Лапин: ВС РФ активно уничтожают позиции ВСУ авиабомбами и дронами

Фото: МО РФ

Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин заявил в эфире YouTube-канала Lapin From Ukraine, что российская армия имеет тотальное превосходство в воздухе и эффективно уничтожает позиции украинских военных с помощью авиабомб, беспилотников и истребителей. Он отметил, что ВС РФ доступны различные средства для атаки, включая FPV-дроны и самолеты, которые могут уничтожить все на своем пути.

Лапин подчеркнул, что тактика применения авиации и авиабомб дает России колоссальное преимущество на поле боя и позволяет продвигаться вперед. Российская авиация использует авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции ударов, что позволяет им атаковать укрепрайоны без риска попасть под ответный огонь зенитных ракетных комплексов.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского объявили в розыск в России. Его данные появились в базе данных МВД РФ. В основаниях указано, что его разыскивают по статье УК, но по какой конкретно — не указывается. Также сообщалось, что Министерство внутренних дел Российской Федерации разместило информацию о розыске бывшего руководителя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко и бывшего президента Украины Петра Порошенко.