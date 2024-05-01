В США заявили, что тактическое отступление Сырского станет стратегическим Риттер: тактическое отступление ВСУ под Авдеевкой превратится в стратегическое

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Александр Сырский

Тактическое отступление украинских войск под Авдеевкой, о котором говорил главнокомандующий армией Александр Сырский, скоро может стать стратегическим, высказал мнение в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Он обратил внимание, что сам факт обсуждения тактических отходов свидетельствует об ужасном положении ВСУ.

Я думаю, сейчас мы наблюдаем начальный этап того, что станет серией тактических отходов, то есть стратегическим отступлением... Сам факт того, что мы говорим об отступлении, означает ужасающее ухудшение положения Украины, — заявил Риттер.

Бывший разведчик считает, что украинская армия уже не способна поддерживать оборону, ей не хватает сил. При этом Риттер не исключил, что отступление ВСУ может оказаться настолько масштабным, что оно позволит российским войскам взять под контроль весь Донбасс.

Ранее украинские СМИ сообщали, что прорыв российских военных у Очеретино грозит украинским подразделениям тотальным окружением в Донецкой Народной Республике. Уточнялось, что ВС РФ могут зайти в тыл за линии укреплений и через них взять противника в котел. При этом за пределами населенного пункта ВСУ не имеют ни укреплений, ни минных полей.