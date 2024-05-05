На Украине пожаловались на крупные потери энергомощностей Минэнерго Украины: страна теряет больше энергообъектов, чем реально восстановить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина не успевает восстанавливать энергосистему, которая пострадала после недавних обстрелов со стороны Вооруженных сил РФ, признал глава Минэнерго страны Герман Галущенко в эфире единого новостного телемарафона. По его словам, некоторые объекты были полностью уничтожены.

Мы это сделали, и они это уничтожили <...> К сожалению, они уничтожили даже больше, чем мы восстановили, — пожаловался министр.

Наиболее пострадавшие объекты, предположительно, невозможно восстановить, уточнил Галущенко. При этом он не назвал сроки их возвращения в строй.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что половина энергосистемы страны повреждена с начала спецоперации. Государство держится, поскольку его руководители «многому научились», обратил внимание дипломат. Кулеба призвал обеспечить Украину надежными системами ПВО для защиты энергетической инфраструктуры.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что графики отключения электричества, разработанные компанией «Укрэнерго», в Харьковской области не выдерживаются из-за перегрузки энергосистемы. По его словам, стабилизировать ситуацию с энергоснабжением города позволит оборудование, которого нет в стране. Он выразил надежду на поддержку союзников.