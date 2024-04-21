В Харькове сообщили о дефиците в энергосистеме Украины Терехов: в Харькове нет оборудования для стабилизации энергоснабжения

Фото: МЧС Украины

Графики отключения электричества, разработанные компанией «Укрэнерго», в Харьковской области не выдерживаются из-за перегрузки энергосистемы. Об этом сообщил украинскому изданию «Суспильне» мэр Харькова Игорь Терехов.

Сегодня очень серьезная ситуация, которая сложилась по городу в энергетической отрасли. К сожалению, те графики, которые составлены «Облэнерго» совместно с «Укрэнерго», не выдерживаются. Мы понимаем, что это объективно, потому что есть перегрузка энергетической системы. Есть дефицит, — сказал он.

Терехов отметил, что стабилизировать ситуацию с энергоснабжением Харькова позволит оборудование, которого нет в стране. Он выразил надежду на поддержку союзников.

18 апреля национальная компания «Укрэнерго» сообщила, что потребление электроэнергии на Украине выросло на 7% по сравнению с предыдущим днем. В связи с этим граждан призвали не перегружать энергосистему и экономить электричество, поскольку растущее потребление невозможно покрыть за счет внутренней генерации.

Тем временем Терехов ранее признал, что у жителей началась настоящая паника, и обратился к ним с призывом отказаться от эвакуации. По его словам, эвакуация населения не планируется, поэтому он также призвал людей не распространять панические настроения.