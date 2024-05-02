Кулеба раскрыл объем повреждений в энергосистеме Украины Кулеба: половина энергосистемы Украины повреждена с начала СВО

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Половина энергосистемы Украины повреждена с начала СВО, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью журналу Foreign Policy. По словам дипломата, государство держится, поскольку его руководители «многому научились».

Мы держимся, потому что многому научились. Мы устойчивы, мы знаем, каковы ставки. Но просто чтобы дать понять вашим зрителям: половина нашей энергетической системы повреждена, и мы все еще должны управлять страной, вести военные действия и заручиться поддержкой всего мира, — сказал он.

Кулеба призвал обеспечить Украину надежными системами ПВО для защиты энергетической инфраструктуры. Он отметил, что решение США выделить новый пакет военной помощи «повысило моральный дух среди украинских солдат, а также среди народа Украины».

Если бы пакет, объявленный сразу после принятия закона [о поддержке Украины], содержал батарею Patriot, этот импульс был бы еще сильнее среди народа, — сказал он.

При этом Кулеба признал превосходство России над странами Запада в производстве вооружений. По его словам, она «более эффективна в своих военных усилиях».

Мэр Харькова Игорь Терехов ранее сообщил, что графики отключения электричества, разработанные компанией «Укрэнерго», в Харьковской области не выдерживаются из-за перегрузки энергосистемы. По его словам, стабилизировать ситуацию с энергоснабжением города позволит оборудование, которого нет в стране. Он выразил надежду на поддержку союзников.