Что ждет F-16 на Украине — успех или поражение? Мнения экспертов, прогнозы

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На Украине заявили, что первые истребители F-16 передадут Киеву в ближайшее время. Какое будущее ждет эти самолеты в зоне СВО, сколько F-16 нужно Украине для успеха, за какое время Россия сможет уничтожить все поставленные Киеву истребители?

Что известно о поставках F-16 на Украину

1 мая представитель воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире «Ранок. LIVE» сообщил, что первые истребители F-16 поступят на Украину после Пасхи, которая в 2024 году приходится на 5 мая. Он отметил, что ВС не несут ответственности за поставки напрямую, поскольку это вопрос высшего военно-политического руководства.

«Конечно, мы не загадываем все эти сроки — уже несколько раз эта дата менялась. Поэтому мы ждем. Наша задача — работать с тем, что нам предоставят. Когда первые истребители прибудут на Украину, мы обязательно будем об этом говорить», — сказал Евлаш.

Также он подчеркнул, что Киев готов получать даже неисправные F-16. По его словам, такие истребители могут быть донорами комплектующих.

«Любая техника изнашивается и требует обслуживания, в частности, замены деталей. Поэтому самолеты, которые даже не способны уже полноценно выполнять боевые задачи, могут служить отличными донорами», — заявил спикер ВС Украины.

Ранее председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что страны коллективного Запада передадут Украине не только F-16, но и весь комплект вооружений к ним. По его данным, пять групп украинских летчиков сейчас проходят обучение на F-16 в Великобритании, Дании, США и Франции.

Как сообщалось, Нидерланды и Дания первыми согласились снабдить Украину F-16. Вашингтон подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Точное количество поставленных Украине F-16 неизвестно.

Изначально сообщалось, что Украина готовит летчиков в составе четырех эскадрилий – 48 истребителей F-16.

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Кто будет летать на F-16 на Украине

Во второй половине апреля французский эксперт в сфере авиации Сириль де Латтр подчеркнул, что летчики, обученные управлять F-16, есть у двух ЧВК — канадской Top Aces и американской Draken International. По мнению эксперта, у пилотов ВСУ пока не хватает навыков, чтобы использовать этот истребитель в боевых действиях. Как отметил де Латтр, они лишь смогли осуществить перелет на F-16 с одной базы на другую в Европе.

«Может быть, сложится ситуация, когда скажут, что украинский пилот, обучавшийся на F-16, на самом деле был французом», — объяснил он.

В беседе с NEWS.ru летчик-инструктор Андрей Красноперов напомнил, что иностранные пилоты давно задействованы в боевых действиях в зоне СВО.

«С самого начала спецоперации на Украине присутствовали летчики-наемники из Польши, Чехии и Словакии. Их сбивали, этому есть подтверждения. Тем не менее стоит учитывать, что сейчас Украине нужны специалисты, которые умеют использовать именно F-16. А это несколько сужает круг потенциальных кандидатов», — считает он.

В свою очередь, военный эксперт Александр Шарковский предположил в разговоре с NEWS.ru, что украинские пилоты, прошедшие обучение на американских истребителях F-16, начнут летать на боевые задания с аэродромов в Польше и Румынии (обе страны — в НАТО). Он не исключил, что в кабинах F-16 окажутся не граждане Украины, а ветераны боевых действий в Ираке из США.

Что ждет F-16 на Украине

В начале ноября 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об уничтожении 37 украинских самолетов за месяц и отметил, что в случае поставки Киеву F-16 эти истребители собьют за 20 дней.

«Хочу отметить, что 37 самолетов — это почти в два раза больше того количества, которое гарантированно обещано поставкам Украине по самолетам F-16. То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней работы», — указал глава Минобороны РФ.

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В конце марта текущего года британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале заявил, что российские военные показали НАТО, как смогут ударить по истребителям F-16 на аэродромах Украины. Так он прокомментировал атаку на аэродром ВСУ Староконстантинов.

«Ущерб, нанесенный этому аэродрому, возможно, замедлит поставку F-16, но это также послужит предупреждением для держав НАТО: если F-16 действительно будут базироваться на этом аэродроме, то русские смогут нанести по ним удар», — заявил специалист.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru предположил, что для успеха на линии боевого соприкосновения Украине необходимо 250–300 боевых самолетов, 200 из которых должны быть многофункциональными истребителями, в том числе американскими F-16 или французскими Dassault Mirage 2000. По его словам, Киев никогда не получит подобную армаду.

По мнению Александра Шарковского, российская армия может устроить Украине «град» из подбитых F-16. Он не исключил, что западные боевые машины проиграют воздушный бой Су-27, Су-30, Су-35, Су-57, МиГ-29, МиГ-31 и МиГ-35, имеющимся на вооружении ВС РФ.

«У нас есть хорошая авиация, Су-30, Су-35 — великолепные самолеты. Миг-29, Миг-31, на подходе Миг-35. Основные рабочие лошадки будут Су-30, Су-35. Предположу, что поднимутся в небо Су-27 и Су-57. У них есть на вооружении дальнобойные ракеты класса „воздух — воздух“», — рассказал Шарковский NEWS.ru.

По его словам, F-16 не смогут спрятаться от российских систем ПВО С-300, С-350, С-400 и С-500. Спикер напомнил, что F-16 — хороший, многофункциональный самолет, но чудом техники не является.

Позднее Шарковский отметил, что ВС России могут начать охоту за F-16, как только их доставят на Украину.

«Если F-16 появятся у ВСУ после Пасхи, ВС РФ могут начать за ними охоту. У нас есть и отличная ПВО, и замечательные самолеты. Базироваться F-16 будут в Румынии и Польше, что повысит риски начала полномасштабной войны с НАТО, хотя вряд ли она начнется. США очень интересно посмотреть, как мы будем действовать и как будем отвечать», — считает Шарковский.

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