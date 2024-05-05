Во Франции перечислили последствия потери ВСУ Часова Яра Полковник Гойя: отступление ВСУ из Часова Яра откроет России путь на Краматорск

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в сложном положении под Часовым Яром, а отступление из города откроет российской армии путь на Краматорск и Славянск, заявил в интервью LCI отставной полковник французской армии Мишель Гойя. По его словам, для Киева стратегически важно не допустить такого развития событий.

В направлении Часова Яра (у ВСУ. — NEWS.ru) большие неприятности. Существует риск довольно быстрого падения этого города, — допустил эксперт.

Общая численность населения в Краматорске и Славянске превышает 100 тысяч человек, добавил Гойя. Это действительно важные населенные пункты, констатировал полковник в отставке.

Ранее военный корреспондент из Франции Анн Нива предупредила, что если армия РФ возьмет Часов Яр в ДНР под контроль, она получит возможность обстреливать железнодорожный узел Вооруженных сил Украины в Константиновке. Этот участок является одним из ключевых элементов логистики ВСУ, обратила внимание она.

До этого военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские военные массово наносят на строения Часова Яра надписи, согласно которым внутри находятся гражданские. Однако они в подавляющем большинстве случаев является ложью. По его словам, таким образом ВСУ рассчитывают осложнить российским войскам штурм города. Военэксперт назвал подобные поступки ВСУ «аморальными ухищрениями».