ВСУ предупредили о катастрофе в случае потери Часова Яра LCI: после взятия Часова Яра ВС РФ смогут обстреливать ключевой ж/д узел ВСУ

Фото: МО Украины

Если Вооруженные силы РФ возьмут Часов яр в ДНР под контроль, они получат возможность обстреливать железнодорожный узел Вооруженных сил Украины в Константиновке, предупредила военный корреспондент из Франции Анн Нива в эфире канала LCI. По словам журналистки, Константиновка расположена в 15 километрах от Часова Яра.

Если русским удастся взять под контроль Часов Яр, они смогут перебраться на возвышенность, откуда смогут наносить артиллерийские удары <...>, и это будет катастрофой, — сказала она.

Корреспондент назвала железнодорожный узел в Константиновке одним из ключевых элементов логистики ВСУ.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что в городе Часов Яр идет планомерное уничтожение противника. Он пояснил, что бойцы ВС России не спешат брать город под контроль, поскольку украинское командование «включило мясорубку» для своих солдат.

До этого военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины массово наносят на строения Часова Яра надписи о том, что внутри находятся гражданские, что в подавляющем большинстве случаев является ложью. По его словам, таким образом ВСУ рассчитывают осложнить российским войскам штурм города. Военэксперт назвал подобные поступки ВСУ «аморальными ухищрениями».