Киеву предложили мобилизовать Зеленского: новости СВО на вечер 4 мая

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Согласно новым критериям призыва в ВСУ, первыми на службу должны пойти президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Парламентарий обратил внимание, что теперь Киев признает годными к службе людей с психическими расстройствами и умственной отсталостью.

Главные новости о том, что произошло в зоне военной операции к утру 3 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Почему нужно мобилизовать Зеленского и Байдена?

Володин, комментируя новые критерии призыва в ВСУ, отметил в своем Telegram-канале, что теперь Зеленского можно мобилизовать как «психбольного», а Байдена — как «умственно отсталого». Спикер Госдумы также добавил, что они оба «зависимы от разных наркотических препаратов».

«Теперь годными для службы в ВСУ будут признавать больных ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, умственно отсталых и страдающих психическими заболеваниями. По этим критериям первые, кто должны быть призваны в ряды ВСУ, это Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов», — написал он.

По его мнению, авторы закона о мобилизации «отсидятся в кабинетах», тогда как остальные выступят в качестве «расходного материала, которого на Украине становится все меньше».

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Какая обстановка складывается в зоне СВО?

ВС России за неделю нанесли 25 групповых ударов по объектам ВСУ, сообщило Минобороны РФ. Войска использовали высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты. В результате ударов, в частности, были поражены объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, а также предприятия военно-промышленного комплекса.

В ведомстве добавили, что за семь дней войска смогли занять более выгодные рубежи на различных направлениях в зоне СВО. Также ВС России поразили формирования 12 бригад ВСУ и отразили 23 контратаки противника. Потери украинской армии за этот период составили до 975 военнослужащих, а также танк, 28 автомобилей, 27 орудий полевой артиллерии, два «Града» и три бронированных автомобиля.

Источник ТАСС в ДНР отметил, что ВСУ в панике покидают поселок Архангельское под Авдеевкой. Тем временем военкор Андрей Руденко также сообщил, что ВС РФ сорвали контратаку украинских войск на Авдеевском направлении и уничтожили танк Abrams и боевую машину Bradley. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что известно о ситуации в районе Часова Яра?

Источник ТАСС в силовых структурах ДНР рассказал, что российские силы взяли под огневой контроль основные дороги в Часов Яр, лишив тем самым противника возможности свободного подвоза резервов и боеприпасов. По его словам, ВСУ используют «окольные пути», которые простреливаются российскими бойцами. Минобороны эту информацию не комментировало.

«Ключевые пути подвоза резервных сил и боекомплекта в город под ударами. Логистика у сопредельной стороны усложнена», — приводит агентство слова собеседника.

Telegram-канал «Военная хроника» накануне сообщил, что ВС РФ приступили к уничтожению «суперопорника» ВСУ западнее канала Северский Донец в Часове Яре. По данным канала, на этом участке у противника развернута обширная сеть ходов, которая позволяет перемещать войска между южной частью города, детским лагерем «Мир» и позицией ВСУ «Бункер». Минобороны России данную информацию не комментировало.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Какая ситуация складывается в Белгородской области?

Вооруженные силы Украины значительно отошли от границы с Белгородской областью, ситуацию в приграничной зоне круглосуточно контролируют российские операторы разведывательных дронов, сообщили в Минобороны России. Солдат с позывным Танкист рассказал, что в ближайших лесопосадках украинские подразделения не наблюдаются, передает ТАСС.

В оборонном ведомстве отметили, что российские военные днем и ночью ведут боевую работу на всем участке границы с Украиной. Во время выполнения задач разведчики наблюдают за действиями ВСУ вблизи госграницы, выявляют скопления украинских сил, огневых точек и артиллерийских орудий.

Командир российского подразделения рассказал РИА Новости, что артиллеристы группировки войск прикрытия госграницы накрыли группу ВСУ, которая двигалась к Белгородской области. По его словам, противник уничтожен при помощи реактивной системы залпового огня «Град».

С чем связано молниеносное продвижение российских войск в зоне СВО?

Британский эксперт Александр Меркурис обратил внимание, что российские военные стали очень быстро продвигаться в зоне СВО и в течение нескольких недель сумели взять под контроль ряд населенных пунктов. Он считает, что это связано с тем, что в ВСУ больше не осталось профессиональных военных, в боях участвуют плохо подготовленные новобранцы.

«Ранее затронутая нами одна из тем обсуждений заключается в том, что, когда русские сейчас атакуют определенную позицию, они захватывают ее очень быстро, тогда как раньше украинцы оказывали сопротивление. Теперь же деревня за деревней в течение нескольких дней переходят под контроль русских», — сказал он.

В свою очередь военкор Александр Сладков объяснил активное продвижение российских войск в зоне СВО несколькими факторами. Он отметил нехватку у противника живой силы и большие потери в военной технике. По его словам, удары по коммуникациям и энергосистеме замедлили снабжение действующей армии. Более того, пленные украинские военнослужащие переходят на сторону ВС РФ, добавил он.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

Что об Украине говорят ее западные союзники?

Американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе мероприятия Института Маккейна заявил, что военная помощь Украине со стороны Вашингтона на десятки миллиардов долларов останется инвестициями в США. По его словам, эти средства, в частности, будут обеспечивать рабочие места в США.

«Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине», — сказал Блинкен.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время выступления с лекцией в Оксфордском университете Великобритании назвал Украину щитом ЕС от «российского вторжения». Он обратился к студентам с вопросом, готовы ли они будут вступить в армию для защиты своей страны от этого вторжения, если Украина потерпит поражение.

Как на Украине оценивают ситуацию на фронте?

Бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что на спокойных участках фронта ВСУ укомплектованы на 70%, в то время как в зоне наступления российских войск — лишь на 40%. Он уточнил, что Киев должен объявить населению, что настал «критический момент» и армия нуждается в пополнении.

«Я до сих пор считаю, что он должен сказать честно цифру погибших, чтобы дать определенный шоковый импульс украинскому обществу», — заявил Луценко.

В свою очередь политолог Олег Постернак объяснил, что власти Украины заговорили о возможности мирных переговоров, поскольку социологические опросы свидетельствуют об усталости украинцев от боевых действий. По его словам, смена победоносной риторики Киева произошла, когда украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал саммит в Швейцарии.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Когда ЕС планирует передать Киеву доходы от активов РФ?

Евросоюз может предоставить Украине первый транш из доходов от замороженных российских активов до конца 2024 года, заявила представитель ЕС в Киеве Катарина Матернова. По ее оценкам, речь идет о сумме в размере €3 млрд.

«Я очень надеюсь, что в этом году мы сможем предоставить Украине заработанные проценты [с замороженных активов РФ], то есть не саму сумму [активов], а то, что эти деньги зарабатывают. Это около €3 млрд, такая оценка сейчас», — сказала она.

Матернова отметила, что в Евросоюзе уже обсуждают такую возможность. По ее словам, страны сообщества ведут учет поступлений от замороженных российских активов.

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