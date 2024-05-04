Согласно новым критериям призыва в ВСУ, первыми на службу должны пойти президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Парламентарий обратил внимание, что теперь Киев признает годными к службе людей с психическими расстройствами и умственной отсталостью.
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Почему нужно мобилизовать Зеленского и Байдена?
Володин, комментируя новые критерии призыва в ВСУ, отметил в своем Telegram-канале, что теперь Зеленского можно мобилизовать как «психбольного», а Байдена — как «умственно отсталого». Спикер Госдумы также добавил, что они оба «зависимы от разных наркотических препаратов».
«Теперь годными для службы в ВСУ будут признавать больных ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, умственно отсталых и страдающих психическими заболеваниями. По этим критериям первые, кто должны быть призваны в ряды ВСУ, это Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов», — написал он.
По его мнению, авторы закона о мобилизации «отсидятся в кабинетах», тогда как остальные выступят в качестве «расходного материала, которого на Украине становится все меньше».
Какая обстановка складывается в зоне СВО?
ВС России за неделю нанесли 25 групповых ударов по объектам ВСУ, сообщило Минобороны РФ. Войска использовали высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты. В результате ударов, в частности, были поражены объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, а также предприятия военно-промышленного комплекса.
В ведомстве добавили, что за семь дней войска смогли занять более выгодные рубежи на различных направлениях в зоне СВО. Также ВС России поразили формирования 12 бригад ВСУ и отразили 23 контратаки противника. Потери украинской армии за этот период составили до 975 военнослужащих, а также танк, 28 автомобилей, 27 орудий полевой артиллерии, два «Града» и три бронированных автомобиля.
Источник ТАСС в ДНР отметил, что ВСУ в панике покидают поселок Архангельское под Авдеевкой. Тем временем военкор Андрей Руденко также сообщил, что ВС РФ сорвали контратаку украинских войск на Авдеевском направлении и уничтожили танк Abrams и боевую машину Bradley. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
Что известно о ситуации в районе Часова Яра?
Источник ТАСС в силовых структурах ДНР рассказал, что российские силы взяли под огневой контроль основные дороги в Часов Яр, лишив тем самым противника возможности свободного подвоза резервов и боеприпасов. По его словам, ВСУ используют «окольные пути», которые простреливаются российскими бойцами. Минобороны эту информацию не комментировало.
«Ключевые пути подвоза резервных сил и боекомплекта в город под ударами. Логистика у сопредельной стороны усложнена», — приводит агентство слова собеседника.
Telegram-канал «Военная хроника» накануне сообщил, что ВС РФ приступили к уничтожению «суперопорника» ВСУ западнее канала Северский Донец в Часове Яре. По данным канала, на этом участке у противника развернута обширная сеть ходов, которая позволяет перемещать войска между южной частью города, детским лагерем «Мир» и позицией ВСУ «Бункер». Минобороны России данную информацию не комментировало.
Какая ситуация складывается в Белгородской области?
Вооруженные силы Украины значительно отошли от границы с Белгородской областью, ситуацию в приграничной зоне круглосуточно контролируют российские операторы разведывательных дронов, сообщили в Минобороны России. Солдат с позывным Танкист рассказал, что в ближайших лесопосадках украинские подразделения не наблюдаются, передает ТАСС.
В оборонном ведомстве отметили, что российские военные днем и ночью ведут боевую работу на всем участке границы с Украиной. Во время выполнения задач разведчики наблюдают за действиями ВСУ вблизи госграницы, выявляют скопления украинских сил, огневых точек и артиллерийских орудий.
Командир российского подразделения рассказал РИА Новости, что артиллеристы группировки войск прикрытия госграницы накрыли группу ВСУ, которая двигалась к Белгородской области. По его словам, противник уничтожен при помощи реактивной системы залпового огня «Град».
С чем связано молниеносное продвижение российских войск в зоне СВО?
Британский эксперт Александр Меркурис обратил внимание, что российские военные стали очень быстро продвигаться в зоне СВО и в течение нескольких недель сумели взять под контроль ряд населенных пунктов. Он считает, что это связано с тем, что в ВСУ больше не осталось профессиональных военных, в боях участвуют плохо подготовленные новобранцы.
«Ранее затронутая нами одна из тем обсуждений заключается в том, что, когда русские сейчас атакуют определенную позицию, они захватывают ее очень быстро, тогда как раньше украинцы оказывали сопротивление. Теперь же деревня за деревней в течение нескольких дней переходят под контроль русских», — сказал он.
В свою очередь военкор Александр Сладков объяснил активное продвижение российских войск в зоне СВО несколькими факторами. Он отметил нехватку у противника живой силы и большие потери в военной технике. По его словам, удары по коммуникациям и энергосистеме замедлили снабжение действующей армии. Более того, пленные украинские военнослужащие переходят на сторону ВС РФ, добавил он.
Что об Украине говорят ее западные союзники?
Американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе мероприятия Института Маккейна заявил, что военная помощь Украине со стороны Вашингтона на десятки миллиардов долларов останется инвестициями в США. По его словам, эти средства, в частности, будут обеспечивать рабочие места в США.
«Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине», — сказал Блинкен.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время выступления с лекцией в Оксфордском университете Великобритании назвал Украину щитом ЕС от «российского вторжения». Он обратился к студентам с вопросом, готовы ли они будут вступить в армию для защиты своей страны от этого вторжения, если Украина потерпит поражение.
Как на Украине оценивают ситуацию на фронте?
Бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что на спокойных участках фронта ВСУ укомплектованы на 70%, в то время как в зоне наступления российских войск — лишь на 40%. Он уточнил, что Киев должен объявить населению, что настал «критический момент» и армия нуждается в пополнении.
«Я до сих пор считаю, что он должен сказать честно цифру погибших, чтобы дать определенный шоковый импульс украинскому обществу», — заявил Луценко.
В свою очередь политолог Олег Постернак объяснил, что власти Украины заговорили о возможности мирных переговоров, поскольку социологические опросы свидетельствуют об усталости украинцев от боевых действий. По его словам, смена победоносной риторики Киева произошла, когда украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал саммит в Швейцарии.
Когда ЕС планирует передать Киеву доходы от активов РФ?
Евросоюз может предоставить Украине первый транш из доходов от замороженных российских активов до конца 2024 года, заявила представитель ЕС в Киеве Катарина Матернова. По ее оценкам, речь идет о сумме в размере €3 млрд.
«Я очень надеюсь, что в этом году мы сможем предоставить Украине заработанные проценты [с замороженных активов РФ], то есть не саму сумму [активов], а то, что эти деньги зарабатывают. Это около €3 млрд, такая оценка сейчас», — сказала она.
Матернова отметила, что в Евросоюзе уже обсуждают такую возможность. По ее словам, страны сообщества ведут учет поступлений от замороженных российских активов.
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