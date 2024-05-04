В ЕС оценили сроки предоставления Киеву доходов от замороженных активов РФ Посол Матернова: ЕС планирует передать Киеву доходы от активов РФ до конца года

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Евросоюз может предоставить Украине первый транш из доходов от замороженных российских активов до конца 2024 года, заявила представитель ЕС в Киеве Катарина Матернова в эфире телеканала «Рада». По ее оценкам, речь идет о сумме в размере €3 млрд.

Я очень надеюсь, что в этом году мы сможем предоставить Украине заработанные проценты [с замороженных активов РФ], то есть не саму сумму [активов], а то, что эти деньги зарабатывают. Это около [€]3 млрд, такая оценка сейчас, — сказала она.

Матернова отметила, что в Евросоюзе уже обсуждают такую возможность. По ее словам, страны блока ведут учет поступлений от замороженных российских активов.

Посол ЕС также напомнила, что страны сообщества уже предоставили Украине помощь в размере €100 млрд. Она также отметила, что отдельно было выделено свыше €30 млрд на поддержку ВСУ.

Матернова ранее заявила, что новая помощь Киеву со стороны Евросоюза может быть затруднена, если власти страны не составят отчет по ее использованию. По ее словам, также необходимо обеспечить прозрачность процесса.

Газета Politico отмечала, что представители стран Евросоюза могут не достичь соглашения по использованию доходов от конфискации замороженных российских активов на заседании 8 мая, как планировалось ранее. По ее данным, причина в том, что председательствующая в Совете ЕС Бельгия хочет обложить доходы от активов корпоративным налогом в размере 25%.

До этого анонимный европейский чиновник сообщил газете Financial Times, что Саудовская Аравия и Индонезия активизировали лоббистские усилия, чтобы не допустить конфискации замороженных российских активов в Европе. По его словам, Эр-Рияд и Джакарта «крайне обеспокоены» сохранностью их активов на Западе.