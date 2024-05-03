В Евросоюзе назрел еще один проблемный вопрос по конфискации активов РФ Politico: представители ЕС могут не договориться об использовании активов РФ

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Представители стран Евросоюза могут не достичь соглашения по использованию доходов от конфискации замороженных российских активов на заседании 8 мая, как планировалось ранее, пишет европейское издание газеты Politico. По ее данным, причина в том, что председательствующая в Совете ЕС Бельгия хочет обложить доходы от активов корпоративным налогом в размере 25%.

Отмечается, что некоторые страны ЕС выступают против предложения Бельгии собрать в 2024 году около €1,7 млрд в виде налогов на прибыль. Этот факт может помешать Еврокомиссии реализовать план по присвоению и переводу в бюджет ЕС всей суммы доходов от российских активов и передать 90% из них Украине, пишет издание. Страны блока ожидали нового предложения со стороны Бельгии, но оно так и не последовало.

Анонимный европейский чиновник ранее сообщил газете Financial Times, что Саудовская Аравия и Индонезия активизировали лоббистские усилия, чтобы не допустить конфискации замороженных российских активов в Европе. По его словам, Эр-Рияд и Джакарта «крайне обеспокоены» сохранностью их активов на Западе.

По данным газеты, индонезийские и саудовские чиновники озвучили опасения еще на встрече глав ЦБ и министров финансов в бразильском Сан-Паулу 28–29 февраля. Беспокойство сохраняется на фоне дискуссий о конфискации замороженных российских активов, официальные лица Саудовской Аравии и Индонезии опасаются возникновения опасного прецедента.