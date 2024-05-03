«ВХ»: российские войска добрались до «суперопорника» ВСУ в Часовом Яре

Фото: МО РФ

Артиллерийская установка «Пион»

Telegram-канал «Военная хроника» сообщает, что российские силы приступили к уничтожению «суперопорника» ВСУ западнее канала Северский Донец в Часовом Яре. По данным канала, на этом участке у противника развернута обширная сеть ходов, которая позволяет перемещать войска между южной частью города, детским лагерем «Мир» и позицией ВСУ «Бункер». Минобороны России данную информацию не комментировало.

Авторы канала утверждают, что окопы и блиндажи в этой части опорного пункта готовились давно, из-за чего к их уничтожению приходится подключать в том числе тяжелые орудия 2С7 «Пион». В публикации канала говорится, что прорыв обороны ВСУ в этом районе позволит рассечь группировку ВСУ на две части, как это было в Авдеевке.

Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что украинские военные будут вынуждены покинуть Часов Яр на фоне продолжающихся ударов Вооруженных сил РФ. По его словам, такой исход неизбежен и является лишь вопросом времени.

Военный корреспондент из Франции Анн Нива тем временем предупредила, что если Вооруженные силы РФ возьмут Часов Яр под контроль, они получат возможность обстреливать железнодорожный узел ВСУ в Константиновке. Она напомнила, что Константиновка расположена в 15 километрах от Часова Яра. По ее словам, «это будет катастрофой».