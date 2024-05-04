Битва за Работино: новости 4 мая, у кого инициатива, продвигаются ли ВС РФ

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) 9К57 «Ураган»

В Работино продолжаются ожесточенные бои между ВС РФ и ВСУ, пишут военкоры в своих Telegram-каналах. Что там происходит сейчас, какие последние с Запорожского направления выходили сегодня, 4 мая 2024 года?

Битва за Работино: ситуация и главные события на сегодня

«На Запорожском фронте встречные боевые действия малых групп пехоты в Работино и северо-западнее Вербового. У Вербового в стрелковом бою отражена атака противника. ВСУ нанесли удар по пятиэтажному дому в Токмаке, пострадали четыре мирных жителя», — пишут «Два майора».

«Запорожский фронт. ЛБС без существенных изменений. Продолжаются бои в Работино и северо-западнее Вербового», — передает WarGonzo.

«На Запорожском — взаимные обстрелы вокруг Работино, фронт без перемен», — сообщил Олег Царев.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

В чем сложность продвижения в Работино

«Сложность во взятии населенного пункта не в том что мы „убиваемся“ о пехоту. За несколько месяцев стрелковых столкновений было штук 5-6. Все остальное время — это кассетные боеприпасы, FPV, „Бабки Ежки“. Сложность том, что в селе тяжело засесть. На площади, к примеру 500 на 500, стоит один подвал, там человек 10 влезет, а зарыться возможности нет. Потому что „птички“ ВСУ, если видят человека, то потом 100% вылетают FPV с боеприпасом на поражение. „Птицы“ контролируют перемещение нашей пехоты. Если наша пехота пытается что-то сделать, то все вот эти дроны поднимаются, летят и начинают убивать. Если нет, то „птицы“ контролируют небо, а диверсионные подразделения противника подходят в упор к этому подвалу и закидывают гранатами личный состав. Наш же личный состав отбиться не может. Если он пойдет на улицу вести наблюдение, то он 100% будет выявлен и его в любом случае уничтожат», — пишут «Два майора».

Авторы канала отметили, что «налет 10-15 дронов ВСУ на один подвал — это не сказки».

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

«Огромное количество дронов. Пристреляна артиллерия противника. Она стоит у Новой Токмачки и Новоданиловки. Дело даже не в контроле высот и стрелковых боях», — добавили «Два майора».

Боец 1430-го гвардейского полка и водитель группы эвакуации с позывным Ханк также подтвердил, что в Запорожье дроны ВСУ летают в деревнях и вдоль дороги, безопасных мест нет нигде.

«Для движения самая хорошая погода — это сильный дождь и сильный ветер. Вот тогда ещё более-менее безопасно. А вот такая [ясная] погода — это как раз погода для них [беспилотников]», — рассказал боец в беседе с RT.

Почему Работино так важно для ВС РФ

«Однозначно, продолжатся бои в Работино, часть которого возвращена под контроль ВС РФ, а часть — в серой зоне. Там давно, по сути, голое место с кучей воронок от бомб и мусором, но владеть этой точкой на карте для всех в эпоху торжества пиара принципиально. Для российской стороны это еще и отодвигание линии фронта к той конфигурации, что была здесь до „контрнаступа“, чтобы показать, что повторный уже невозможен», — считают авторы канала «Донбасс решает».

Поднят ли в Работино российский флаг, что это значит

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 1 мая сообщил, что российская армия установила флаг РФ над селом Работино. По его словам, бои в разных частях населенного пункта еще продолжаются.

«Точечные очаги сопротивления противника в Работино еще остались. Продолжаются стрелковые бои. Наши ребята дошли до северных окраин села, где раньше находился противник, и подняли флаг Российской Федерации», — объяснял он.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Танк Т-90М «Прорыв» в зоне СВО

Рогов также отметил, что основные силы украинской армии оставили Работино, разместившись на более удаленных и заранее подготовленных позициях. Однако, как он уточнил, в селе остались разрозненные отряды ВСУ, чтобы создавать видимость минимального присутствия. По его мнению, такая тактика применяется, потому что для Киева данный населенный пункт является одним из главных достижений попыток контрнаступления.

«Первое. Видео с поднятым флагом в Работино появилось несколько дней назад. Трудно сказать, почему началась вторая серия празднований с тем же флагом. Второе. Работино нашими войсками еще полностью не контролируется, сообщения о полном взятии Работино, очевидно, действительности не соответствуют. Третье. Работа в Работино идет. Как войска сделают свою работу, будут и сообщения о взятии», — написал военный эксперт Борис Рожин.

«Два майора» также отметили, что новости о якобы взятии Работино являются фейками.

«Несмотря на продвижение и успехи ВС России на этом направлении, населенный пункт не взят. Мы отмечали, что красивые доклады прошли „наверх“. А видеоролик, который форсят очень уважаемые каналы, к сожалению, нарезка из мартовских видео, после съемок которых наши подразделения откатились. Теперь парней собирают в бой, догонять на поле боя уже успевший пройти наверх доклад», — подчеркнули авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Прогноз эксперта

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru предположил, что в ближайшее время российские войска смогут прорвать оборону ВСУ на Запорожском направлении, в частности в Работино.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

«Где у нас в ближайшем будущем может быть прорыв обороны ВСУ? Во-первых, это Работино на Запорожском направлении. На Купянском направлении наши уже подходят к пригородам Харькова. И, самое главное, на Донецком направлении, скорее всего, у России успехи в районе Очеретино, Новомихайловки, Семеновки, где, предположу, украинская оборона уже прорвана, где ВС РФ, вероятно, уже выходят на направление на Краматорск», — объяснил Матвийчук.

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