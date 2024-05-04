Битва за Часов Яр: новости 4 мая, успехи и проблемы ВС РФ, вошли ли в город

Фото: РИА Новости

Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» Вооруженных сил России по целям ВСУ

Российская армия продолжает вести наступательные действия в окрестностях Часова Яра, пишут военкоры в своих Telegram-каналах. Что там происходит сейчас, какие последние новости выходили с этого направления сегодня, 4 мая 2024 года?

Битва за Часов Яр: главные моменты и события на сегодня

«В окрестностях Часова Яра продолжаются наступательные действия ВС РФ. На северном фланге с учетом контроля противника над Григоровкой и Калиновкой продвинуться пока не выходит — в том числе из-за контратак противника. На центральном участке после выхода к восточным окраинам микрорайона Канал ВС РФ завязали бои за территорию 77-го училища, но прорваться вглубь застройки, по-видимому, не удалось. Исходя из кадров объективного контроля с ударами 240-мм корректируемыми минами „Смельчак“ по позициям ВСУ, одним из препятствий стала многоэтажка на углу улиц Зеленая и Горбатого, с которой открывается вид на поле и частный сектор на окраине населенного пункта. Здание примечательно еще и тем, что после прилетов несколько ФАБ на УМПК осталось не только пригодным к обороне, но и относительно целым, лишившись лишь одного из подъездов», — пишет «Рыбарь».

Авторы канала также обратили внимание, что штурм Канала в лоб, очевидно, и не является задачей ВС РФ.

«Фактически после разведки боем российские войска перешли к подтягиванию флангов с целью взятия микрорайона в полуохват. Иная ситуация южнее в районе Ивановского (Красного). ВС РФ продвинулись как минимум по южной части заказника „Ступки-Голубовские-2“ до русла канала Северский Донец — Донбасс. По некоторым данным, заказник перешел под контроль российских сил почти полностью, что косвенно подтверждается перемещениями в низине (это было бы не слишком удобно в случае присутствия противника в более высокой северной части заказника)», — подчеркнул «Рыбарь».

Авторы канала отметили, что вместе с тем обстановка к западу от Ивановского скрыта «туманом войны».

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

«Ранее появлялась информация о продвижении российских подразделений в урочище Ступки до канала, однако с этого участка относительно долгое время не появлялось кадров объективного контроля. Присутствие той или иной стороны к востоку от канала в посадках вдоль трассы Т-0504 (Н-32) также остается спорным. Юго-восточнее между Ивановским и Клещеевкой фиксируется продвижение ВС РФ. Исходя из опубликованных со стороны противника кадров, под контроль российских войск перешла лесополоса на западной окраине бывшего аэродрома Артемовск до леса к северу от Клещеевки. Одновременно ВС РФ предпринимали попытки дальнейшего продвижения, как минимум выбив украинские формирования из следующей посадки», — добавил «Рыбарь».

«Архангел спецназа Z» пишет, что обстановка в районе Часова Яра остается сложной.

«Ситуация остается сложной, идут штурмовые действия, за ночь было взято три опорных пункта и четыре блиндажа. Противник прячется в подвалах н. п. Новый, стал меньше активничать днем, работает в основном ночью, активно применяет ночные FPV, передвигаются бегом, раненых носят по ночи. Противник попытался восстановить насыпную переправу, но не вышло, была уничтожена», — сообщил источник.

Авторы канала отметили, что Киев перебрасывает резервы со всех участков фронта на Часов Яр.

«Это связано с тем, что этому городу после падения Авдеевки и начавшихся боев в Красногоровке придается важнейшее значение. Во-первых, это господствующая высота на всем Донецком кряже. Во-вторых, взятие Часова Яра открывает дальнейшие пути продвижения наших войск к Краматорску, Славянску, Константиновке и Дружковке — к целой агломерации городов. Именно поэтому, с целью не допустить прорыва наших войск, и подтягиваются все возможные резервы. Наше командование, предугадывая замысел противника, оттягивает момент штурма, сосредоточившись на перемалывании резервов. Задействована армейская, фронтовая и тактическая авиация. Работают артиллерия и „Грады“, ТОС», — передает «Архангел спецназа Z».

Авторы канала подчеркнули, что об удручающем морально-психологическом состоянии ВСУ свидетельствуют радиоперехваты.

«Потери противник несет ежедневно убитыми и ранеными. Задачи взять город к 9 Мая нет. Наше командование старается сохранить жизни бойцов и на уловки киевской пропаганды не ведется. Штурм города будет тогда, когда будут созданы соответствующие условия. В то же время улучшение тактического положения происходит ежедневно за счет применения тактики малых штурмовых групп. Противник пытается удерживать позиции, но сказывается нехватка живой силы, его надежда сейчас на скорое прибытие западной помощи и, возможно, большого количества наемников. По сведениям разведки, Иностранный легион Украины уже находится в Часове Яре. На период майских праздников и инаугурации президента ожидаются провокации со стороны ВСУ. В целом можно сделать вывод, что, несмотря на принимаемые противником меры, падение Часова Яра — это вопрос времени», — отметил источник.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Западное издание Kyiv Independent выложило репортаж из Часова Яра, битва за который началась совсем недавно. Основной посыл материала — украинским солдатам крайне сложно держать оборону, так как основной проблемой для Киева является неукомплектованность пехотой и моральная усталость тех, кто находится в городе без ротации.

«Вы должны понимать, что эти неглубокие окопы защищают обычные люди, не суперсолдаты, а обычные мобилизованные», — пишут журналисты.

Также отмечается, что головной болью для ВСУ стали стаи российских FPV-дронов, из-за которых в полевой госпиталь попадает 90% раненых. Эти же БПЛА мешают ротации и уничтожают автомобили, на которых украинцы добираются до города по проселочным дорогам, поскольку старые дороги стали слишком опасными для проезда.

Традиционно в материале отмечается огневая мощь российской артиллерии и насыщенность неба разведывательными БПЛА, сама же статья очень напоминает аналогичные тексты времен битвы за Бахмут, кульминация которой произошла ровно год назад.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью The Economist заявил, что, вероятно, потеря Часова Яра для Киева является лишь вопросом времени. По его словам, высотный опорный пункт в городе является предметом беспокойства, ведь его потеря открывает ВС РФ путь на последние крупные города Донецкой области.

Минобороны РФ эту информацию от военкоров никак не комментировало.

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