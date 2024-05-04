Максим Галкин: последние новости 4 мая, «порабощение» Пугачевой, Кипр

Фото: Anton Gyngazov/Global Look Press

Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был замечен на Кипре вместе с Аллой Пугачевой. Какие еще последние новости о комике известны сегодня, где он даст концерты в ближайшее время?

Какое влияние Галкин оказывает на Пугачеву

Певец Александр Фадеев (Данко) заявил, что Максим Галкин оказывает влияние на свою жену, народную артистку СССР Аллу Пугачеву.

По его мнению, юморист «поработил» Пугачеву своей молодостью и энергией. Также Данко считает, что в сегодняшней позиции Галкина все решают деньги.

«Мы с ним служили в одном театре. Талантливый молодой парень был. Я думаю, что в его сегодняшней позиции все решили деньги. Алла Борисовна все-таки старый уже человек. Галкин ее поработил, потому что он молодой, сильный, энергичный, напористый. И вот он сейчас у руля. Если бы не он, ничего такого мы не увидели. Пугачева просто уехала за мужем и за семьей. Это его позиция», — высказался музыкант Teleprogramma.pro.

Кто раскритиковал Галкина

Актер Сослав Фидаров назвал Максима Галкина и других знаменитостей, критикующих Россию, «героями в социальных сетях». При этом он отметил, что лично не знаком с юмористом.

«Я знал, что это маленький мальчик у Пугачевой. Я абсолютно уверен, что не только Галкин бросается словами, а все они поголовно. Когда им будут задавать вопросы, ни один из них даже „мяу“ не скажет», — заявил артист в YouTube-шоу «Откровенно с Татаркой».

Где сейчас находится Галкин

KP.RU со ссылкой на местную жительницу Лимасола сообщил, что Максим Галкин и Алла Пугачева были замечены в компании мужчины, похожего на режиссера Кирилла Серебрянникова.

По данным издания, Пугачева и Галкин сходили с ним в один из местных ресторанов. Источник портала также рассказал, что в Лимасоле сейчас проходит один из кинофестивалей, что объясняет присутствие режиссера на острове.

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин

«В Лимасоле часто можно услышать русскую речь, но эту семейку обсуждают редко — когда где-нибудь увидят. Но никто на них не бросается с просьбой сделать фото. Сестра рассказала, что Пугачеву с Галкиным видели на днях в ресторане с мужчиной, очень похожим на режиссера Кирилла Серебренникова, тут как раз идет какой-то кинофестиваль, поэтому возможно, что это был он. Видели певицу также еще раньше с друзьями на фермерском рынке», — отмечается в публикации.

Ранее Галкина и Пугачеву уже видели на одной из улиц Кипра. По данным издания «7Дней.ру», у супругов есть там недвижимость.

Где в ближайшее время должен выступить Галкин

Максим Галкин продолжает концертный тур.

В ближайшее время артист выступит в Братиславе (5 мая), Лиепае (7 августа), Резекне (8 августа), Юрмале (9 августа), Рое (11 августа), Даугавпилсе (14 августа), Цесисе (15 и 16 августа), Майами (19 октября), Шарлотте (20 октября), Атланте (22 октября), Тампе (23 октября), Вашингтоне (24 октября), Нью-Йорке (26 октября), Балтиморе (29 октября), Филадельфии (31 октября), Бостоне (2 ноября), Чикаго (3 ноября), Хьюстоне (5 ноября), Далласе (7 ноября), Денвере (9 ноября), Сиэтле (10 ноября), Сан-Франциско (13 ноября), Сан-Диего (15 ноября), Лос-Анджелесе (16 ноября), Эдмонтоне (19 ноября), Ванкувере (21 ноября), Торонто (23 ноября) и Монреале (24 ноября).

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