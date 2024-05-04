Филипп Киркоров: последние новости 4 мая, неудачи Бузовой, подарок от Давы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров высказался о неудачах в личной жизни Ольги Бузовой. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, в компании кого он отметил день рождения?

Что Киркоров сказал о Бузовой

Филипп Киркоров заявил, что телеведущая и певица Ольга Бузова, которая не может устроить личную жизнь, является для многих мужчин желанной невестой.

Помимо этого, музыкант ранее говорил, что сам готов взять Бузову в жены. Он удивился, что у телеведущей не было интимной близости уже два года.

«Бузова говорит, что у нее секса не было два года. Сложно себе представить такое, я исхожу из своего опыта… Но возможно! Ведь у нее все только по любви! А мужики боятся Олю — она вся такая успешная, красивая, богатая… Они думают: „Я недостоин такой“. Не бойтесь, вы достойны», — сказал Киркоров в программе «Утро».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ольга Бузова

Зачем Киркоров выпустил написанную Манижей песню

30 апреля, в свой день рождения, Филипп Киркоров презентовал композицию «Дальше буду жить», которую ему подарила певица Манижа. Многие россияне осудили певца за то, что исполнил ее трек.

По мнению музыкального критика и продюсера Евгения Бабичева, Киркоров спел композицию Манижи, поскольку она стала отражением того, что происходит в его жизни. Он считает, что поп-король болезненно воспринимает факт быстротечности времени.

«Но если бы эта песня была написана любым композитором или артистом, находящимся в черном списке, Киркоров все равно не отказался бы ее спеть. Так как песня стала как будто бы отражением того, что с ним сейчас происходит. Киркоров, на мой взгляд, действительно болезненно относится к тому, что время неумолимо и очень быстро уходит», — объяснил Бабичев NEWS.ru.

Он также вспомнил, как Киркоров попросил его не напоминать о возрасте, хотя на тот момент ему было всего 53 года.

«Для меня стало неожиданностью, что новую песню Киркорова написала Манижа. Не знаю, написала ли она трек специально для певца или песня просто когда-то была написана ею и сейчас пришлась к месту», — отметил продюсер.

При этом Бабичев считает, что «Дальше буду жить» не станет хитом.

«Новая песня Киркорова — исповедь в чистом виде. Мне кажется, чем старше будет становиться певец, тем больше подобных песен станет появляться в его репертуаре. В песне „Дальше буду жить“ Киркоров рассказывает о своих мыслях и суждениях, которые его посещают. Это, безусловно, красивая композиция, хотя хитом я бы ее не назвал. Не думаю, что она будет исполняться на каждом концерте», — добавил он.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певица Манижа Сангин (Manizha)

Как Киркоров отметил день рождения

Филипп Киркоров не устраивал большой праздник по случаю дня рождения. Он объяснял, что 30 апреля является для него днем скорби: в этот день 30 лет назад не стало его мамы. Кроме того, на день рождения певца выпало 40 дней со дня трагедии в «Крокус Сити Холле».

«Это не очень веселый праздник, в этот день у меня умерла мама. Как раз в этом году годовщина — 30 лет, как не стало мамы, поэтому праздника так особо никогда не получалось у меня, я его искусственно всегда создавал какими-то презентациями, событиями, концертами. Еще в этом году 30 апреля попадает на такую печальную дату — 40 дней после трагедии в „Крокусе“. Поэтому повода особо для веселья нет», — говорил Киркоров на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ, передает корреспондент NEWS.ru.

Артист отметил день рождения в компании друзей в своем особняке. На мероприятии присутствовали Ани Лорак, Игорь Крутой, Давид Манукян (Дава), Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко (Тарзаном), Яна Рудковская, Алена Жигалова, Люся Чеботина, Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий Лепс, Тимур Хайдаров и другие знаменитости.

«Все знают, что этот дом всегда открыт друзьям. Такой большой компанией мы последний раз встречались, когда был Новый год, даже было чуть-чуть поменьше гостей — было особо не до праздника и не до веселья. Но сегодня мы вошли в правильную дверь, и, как видите, она открыта», — пошутил поп-король.

Что Дава подарил Киркорову

Внимание пользователей Сети привлек подарок Давы. Блогер вручил Филиппу Киркорову люксовую сумку Louis Vuitton из новой коллекции весна-лето — 2024. Аксессуар выполнен в форме парижской лодки.

На официальном сайте стоимость сумки не указана, однако на стороннем сайте такой же аксессуар продают за $27 тысяч (чуть больше 2,5 млн рублей).

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