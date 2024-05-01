Назван еще один населенный пункт, над которым поднят флаг России Рогов: флаг России подняли над Работино на Ореховском направлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российская армия установила флаг РФ над селом Работино, которое расположено на Ореховском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости. По его словам, бои в разных частях населенного пункта еще продолжаются.

Точечные очаги сопротивления противника в Работино еще остались. Продолжаются стрелковые бои. Наши ребята дошли до северных окраин села, где раньше находился противник, и подняли флаг Российской Федерации, — пояснил он.

Рогов также отметил, что основные силы украинской армии оставили Работино, разместившись на более удаленных и заранее подготовленных позициях. Однако, как он уточнил, в селе остались разрозненные отряды ВСУ, чтобы создавать видимость минимального присутствия. По его мнению, такая тактика применяется, потому что для Киева данный населенный пункт является одним из главных достижений попыток контрнаступления.

Ранее Владимир Рогов сообщил об успешном продвижении российских войск к северо-западу от села Работино. Он уточнил, что в этом районе был взят под контроль важный опорный пункт ВСУ, а при операции применялись пехота, артиллерия и бронетехника.