Володин предложил мобилизовать Зеленского и Байдена Володин: психбольной Зеленский и умственно отсталый Байден должны быть в ВСУ

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден

Согласно новым критериям призыва в ВСУ, первыми на службу должны пойти президент Украины Владимир Зеленский как «психбольной», а также его американский коллега Джо Байден как «умственно отсталый», написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. По его словам, они оба «зависимы от разных наркотических препаратов».

Теперь годными для службы в ВСУ будут признавать больных ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, умственно отсталых и страдающих психическими заболеваниями. По этим критериям первые, кто должны быть призваны в ряды ВСУ, это Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов, — написал Володин.

Он отметил, что авторы закона о мобилизации «отсидятся в кабинетах», тогда как остальные выступят в качестве «расходного материала, которого на Украине становится все меньше».

Ранее спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что некоторые чиновники лишатся брони от мобилизации в ряды ВСУ. По его словам, речь идет о госслужащих категории «Б» и «В». Так, на службу могут попасть главы определенных департаментов или подразделений, а также исполнители. Отсрочку получат представители нацполиции, национальной гвардии, судьи и те, кто занимаются киберзащитой.