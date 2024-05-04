На Украине некоторых чиновников лишат «защиты» от мобилизации Минобороны Украины: некоторые категории чиновников потеряют бронь от мобилизации

Фото: МО Украины

Некоторые украинские чиновники лишатся брони от мобилизации в ряды ВСУ, заявил изданию Еspreso.tv спикер Минобороны страны Дмитрий Лазуткин. По его словам, речь идет о госслужащих категории «Б» и «В».

Сейчас будут забронированы государственные служащие категории «А» — это председатели поселковых и городских советов, то есть люди, которые возглавляют структуры и являются председателями государственных органов и органов местного самоуправления, — отметил представитель МО.

При этом чиновников категории «Б» и «В» будут бронировать от армии на 50%, подчеркнул Лазуткин. В частности, в ВСУ могут призвать глав определенных департаментов или подразделений, а также исполнителей, добавил он. Отсрочку получат представители нацполиции, национальной гвардии, судьи и те, кто занимаются киберзащитой, констатировал спикер.

Ранее стало известно, что отдельные категории ВИЧ-инфицированных и больных онкологией вошли в перечень заболеваний, которые теперь не будут считаться препятствием для военной службы на Украине. В список попали некоторые формы умственной отсталости и психических заболеваний, следует из опубликованного приказа министерства обороны страны.