Российские силы отрезали от резервов группировку ВСУ в Часовом Яре ТАСС: ВС РФ лишили ВСУ возможности подвоза резервов в Часов Яр

Фото: МО РФ

Российские силы взяли под огневой контроль основные дороги в Часов Яр, лишив тем самым противника возможности свободного подвоза резервов и боеприпасов, сообщает ТАСС со ссылкой на силовых структурах региона. Отмечается, что ВСУ используют «окольные пути», но и они простреливаются российскими бойцами. Минобороны данную информацию не комментировало.

Ключевые пути подвоза резервных сил и боекомплекта в город под ударами. Логистика у сопредельной стороны усложнена, — приводит агентство слова собеседника.

Telegram-канал «Военная хроника» накануне сообщил, что ВС РФ приступили к уничтожению «суперопорника» ВСУ западнее канала Северский Донец в Часовом Яре. По данным канала, на этом участке у противника развернута обширная сеть ходов, которая позволяет перемещать войска между южной частью города, детским лагерем «Мир» и позицией ВСУ «Бункер». Минобороны России данную информацию не комментировало.

Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер до этого сообщал, что ВСУ в районе Часова Яра находятся в тяжелом положении. Российским военным там удалось совершить прорыв. По его словам, взятие укрепрайона обернется для Киева серьезными последствиями.