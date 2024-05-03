В Германии пришли в ужас из-за прорыва России на фронте Welt: ВС России совершили прорыв под Часовым Яром

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в тяжелом положении в районе города Часов Яр, где российским военным удалось совершить прорыв, признал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. По его словам, взятие укрепрайона обернется для Киева серьезными последствиями.

Часов Яр расположен немного к северу в ДНР. Это стратегически важный небольшой город, из которого украинцы сделали укрепление. <...> Там русские, очевидно, совершили прорыв. И там обстановка для украинцев накаляется, — подчеркнул журналист.

Падение города позволит ВС РФ начать наступление на крупные населенные пункты в Донецкой Народной Республике, обратил внимание Ваннер. Речь идет о Константиновке, Славянске и Краматорске, констатировал корреспондент.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что Вооруженные силы Украины массово наносят на строения Часова Яра надписи о том, что внутри находятся гражданские. Однако это в подавляющем большинстве случаев является ложью, указал он. По его словам, таким образом ВСУ рассчитывают осложнить российским войскам штурм города. Военэксперт назвал подобные поступки ВСУ «аморальными ухищрениями».