В Евросоюзе назвали Украину щитом от «российского вторжения» Боррель: Украина отделяет Евросоюз от «российского вторжения».

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Украина отделяет Евросоюз от «российского вторжения», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, чье выступление с лекцией в Оксфордском университете Великобритании транслировала аудиовизуальная служба Еврокомиссии. Он обратился к студентам с вопросом, готовы ли они будут вступить в армию для защиты своей страны от этого вторжения, если Украина потерпит поражение.

Я думаю, молодые европейцы не пойдут умирать за Киев. Но вы будете готовы вступить в армию, которая нам необходима, чтобы противостоять вторжению? — сказал он.

Боррель отметил, что время для этого вопроса настало. В связи с этим он призвал поддерживать Украину.

Глава дипломатии ЕС также отметил, что конфликт на Украине прекратится через две недели, если остановить поставки оружия Киеву. По его словам, украинские военные при таком раскладе не смогут сопротивляться. Политик также задался вопросом, хотят ли в Европе такого исхода. Сам Боррель ответил на это отрицательно. На исход конфликта могут повлиять разногласия в США по поводу помощи Киеву и задержка поставок, констатировал он.

Ранее Боррель признал, что Евросоюз все еще не может поставлять Украине достаточно боеприпасов. Он также рассказал о «качественных проблемах» с новыми военными технологиями, в числе которых беспилотники и устройства, оснащенные искусственным интеллектом.