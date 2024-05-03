В Евросоюзе озвучили сроки капитуляции Украины Боррель: конфликт на Украине завершится за две недели без поставок оружия Киеву

Фото: МО Украины

Конфликт на Украине прекратится через две недели, если остановить поставки оружия Киеву, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, чье выступление с лекцией в Великобритании транслировала аудиовизуальная служба Еврокомиссии. По его словам, украинские военные при таком раскладе не смогут сопротивляться.

Я знаю, как можно закончить конфликт на Украине. Это можно сделать за пару недель — просто прекратить поставки. Если поставки оружия прекратятся, то Украина не сможет сопротивляться, будет вынуждена сдаться и конфликт закончится, — отметил Боррель.

Политик также задался вопросом, хотят ли в Европе такого исхода. Сам глава евродипломатии ответил на это отрицательно. На исход конфликта могут повлиять разногласия в США по поводу помощи Киеву и задержка поставок, констатировал он.

Ранее Боррель признал, что Евросоюз все еще не может поставлять Украине достаточно боеприпасов. Он также рассказал о «качественных проблемах» с новыми военными технологиями, к числу которых он отнес беспилотники и устройства, оснащенные искусственным интеллектом. Политическое объединение, как подчеркнул глава евродипломатии, должно увеличить производство в оборонно-промышленном комплексе.