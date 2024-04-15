В ЕС признали, что не могут поставить достаточно боеприпасов Украине Боррель: Евросоюз испытывает трудности с поставкой боеприпасов Украине

Фото: МО Украины

Евросоюз все еще не может поставлять Украине достаточно боеприпасов, написал в блоге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он также рассказал о «качественных проблемах» с беспилотниками или искусственным интеллектом.

За последние месяцы мы добились существенного прогресса, но по-прежнему испытываем трудности с отправкой достаточного количества боеприпасов для поддержки Украины. Вдобавок мы сталкиваемся со значительными качественными проблемами в новых военных технологиях, связанных с беспилотниками или искусственным интеллектом, — написал Боррель.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности считает, что ЕС должен увеличить производство в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, для этого могут потребоваться выпуск общих долговых обязательств и дополнительные инвестиции.

Ранее полковник австрийской армии, командир гвардии в Вене Маркус Райснер заявил, что сложившееся впечатление о некотором затишье на российско-украинском фронте весьма обманчиво. По его словам, на самом деле в зоне СВО идет ожесточенная борьбы за ресурсы. Он допустил, что после истощения Вооруженных сил Украины произойдет стремительный «прорыв дамбы».