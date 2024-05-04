Артиллеристы накрыли «Градом» группу ВСУ у Белгородской области РИА Новости: артиллеристы ВС России уничтожили группу ВСУ у Белгородской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Артиллеристы группировки войск прикрытия госграницы накрыли группу ВСУ, которая двигалась к Белгородской области, рассказал командир российского подразделения. По его словам, которые приводит РИА Новости, противник уничтожен при помощи реактивной системы залпового огня «Град».

Выдвигаемся в сторону госграницы, нам сейчас передали, что замечено движение групп ВСУ. Сейчас мы их будем наказывать, — рассказал артиллерист с позывным Соната, выезжая на боевое задание.

Он отметил, что, по данным разведчиков, в составе украинской группы находились операторы дронов. Военный добавил, что цель поражена полностью. Против ВСУ применялись осколочно-фугасные ракеты, уточнил Соната.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные обнаружили и поразили 380 целей ВСУ за сутки. По данным начальника пресс-службы группировки «Центр» Александра Савчука, удары пришлись по 12 опорным пунктам и около 100 позициям полевой артиллерии противника. ВСУ понесли потери в живой силе и технике.

Также сообщалось, что ВКС России поразили нефтебазу «Баловное», которая снабжала топливом ВСУ. Село Баловное расположено в Николаевской области на юге Украины, там находится нефтебаза НК «Альянс-Украина».