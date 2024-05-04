Российская армия нанесла десятки групповых ударов по объектам ВСУ Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли 25 ударов по объектам энергетики и ВПК ВСУ

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России за одну неделю нанесли 25 групповых ударов по объектам украинской армии, сообщило Министерство обороны РФ. По его информации, российские войска использовали высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты. В результате ударов, в частности, были поражены объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, а также предприятия военно-промышленного комплекса.

С 28 апреля по 4 мая текущего года в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, — сказано в сообщении.

В Минобороны добавили, что за семь дней российские войска Западной группировки смогли занять более выгодные рубежи на различных направлениях в зоне спецоперации. Кроме этого, ВС РФ нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ и отразили 23 контратаки противника. Потери украинской армии за этот период составили до 975 военнослужащих, а также танк, 28 автомобилей, 27 орудий полевой артиллерии, в том числе западного производства, две боевые машины РСЗО «Град» и три бронированных автомобиля.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ за минувшие сутки потеряли на Херсонском направлении 40 пунктов управления беспилотниками. По его словам, противник также лишился 30 бойцов и 40 дронов. Он добавил, что контрбатарейную борьбу вели подразделения группировки войск «Днепр».