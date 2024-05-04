Названы потери ВСУ на Херсонском направлении Сальдо: ВСУ потеряли за сутки под Херсоном 40 пунктов управления БПЛА

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли на Херсонском направлении 40 пунктов управления беспилотниками, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Также, по его словам, противник лишился 30 военнослужащих и 40 дронов.

Также, по его словам, уничтожено шесть орудий и минометов, четыре лодки, три военных автомобиля, 25 наблюдательных пунктов и четыре склада материально-технического имущества. Контрбатарейную борьбу вели подразделения группировки войск «Днепр».

Ранее сообщалось, что российские силы взяли под огневой контроль основные дороги в Часов Яр, лишив тем самым противника возможности свободного подвоза резервов и боеприпасов. ВСУ используют «окольные пути», но и они простреливаются российскими бойцами. Минобороны данную информацию не комментировало.

До этого в силовых структурах ДНР рассказали, что подразделения ВСУ в панике покидают поселок Архангельское под Авдеевкой. Противник пытается вырыть окопы на подступах к населенному пункту. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Британский эксперт Александр Меркурис обратил внимание, что российские силы продвигаются в зоне СВО очень быстро. Под их контроль перешел ряд населенных пунктов в течение всего нескольких дней, уточняет он. Это связано с тем, что в ВСУ больше не осталось профессиональных военных, а в боях участвуют плохо подготовленные новобранцы, считает он.