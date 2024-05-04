Пресс-служба Минобороны РФ сообщила о пресечении в ночь на 4 мая попытки ВСУ нанести ракетный удар по объектам на территории РФ. Ведомство отметило, что средства ПВО уничтожили несколько целей над Крымом. Кроме того, губернаторы Курской и Белгородской областей сообщили в своих Telegram-каналах об атаках со стороны ВСУ. Минобороны РФ их информацию не комментировало. Сколько ракет удалось сбить над полуостровом, что произошло в Черноземье — в материале NEWS.ru.
Сколько и какие ракеты ПВО ВС России сбила над Крымом
Средства противовоздушной обороны ночью 4 мая уничтожили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS ВСУ над территорией Крыма, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атака на объекты на полуострове была пресечена в течение прошедшей ночи.
«Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова», — говорится в сообщении.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что крылатые ракеты Storm Shadow, Scalp и ATACMS, переданные ВСУ западными партнерами, способны долететь не только до Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска. Он не исключил, что они могут угрожать также Ростову-на-Дону, Курску, Белгороду, Брянску, Воронежу, Липецку и Смоленску. Минобороны РФ информацию не комментировало.
До этого глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что у Украины есть полное право наносить удары по территории РФ западным вооружением. Он также подчеркнул, что Лондону ради поддержки ВСУ пришлось опустошить собственные арсеналы.
Сколько белгородских сел попали под огонь ВСУ
Вооруженные силы Украины атаковали село Вергилевка Белгородского района, а также поселок Красное Шебекинского городского округа, рассказал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, ВСУ действовали с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.
Гладков отметил, что в Вергилевке оказались выбиты окна в одном частном жилом домовладении и повреждены два легковых автомобиля. В Красном поврежден инфраструктурный объект связи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий, добавил он.
3 мая Гладков сообщал, что ВСУ ударили дроном-камикадзе по газозаправочной станции в городе Шебекино Белгородской области. По его словам, произошло возгорание резервуара для хранения газа. Никто не пострадал, на месте работали оперативные службы.
В этот же день украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу в Белгородской области, когда в нем находились два пассажира и водитель. Уточняется, что транспортное средство возило сотрудников коммерческого предприятия. В результате взрыва один человек получил травмы. У мужчины диагностирована баротравма и ушиб правой руки. Гладков опубликовал фото автобуса, который подвергся атаке беспилотника ВСУ. На кадре можно увидеть, что у него выбито остекление, оконные шторы сильно посекло осколками.
ВСУ вновь открыли огонь по Курской области, о чем рассказал Старовойт
ВСУ обстреляли село Коровяковка Глушковского района Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, насчитано десять прилетов. Обошлось без пострадавших. Повреждения получили пять домовладений, личный трактор, грузовой и легковой автомобили. Минобороны РФ информацию не комментировало.
«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Коровяковка Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. Насчитано десять прилетов», — написал губернатор.
Где и когда ждать новых попыток ВСУ нанести ракетный удар
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале предположил, что ВСУ попытаются нанести новый удар американскими ракетами ATACMS в преддверии инаугурации президента России Владимира Путина и празднования Дня Победы. Минобороны РФ информацию не комментировало.
«Нет сомнения, что будут ещё и, скорее всего, куда более массированные в преддверии инаугурации нашего президента или Дня Победы. Уверен, что пора хуситам или сирийцам использовать против американцев более современные виды вооружения», — написал Рогов.
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