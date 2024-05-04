ATACMS полетели на Крым, Черноземье под огнем: как ВСУ атакуют РФ 4 мая

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Пресс-служба Минобороны РФ сообщила о пресечении в ночь на 4 мая попытки ВСУ нанести ракетный удар по объектам на территории РФ. Ведомство отметило, что средства ПВО уничтожили несколько целей над Крымом. Кроме того, губернаторы Курской и Белгородской областей сообщили в своих Telegram-каналах об атаках со стороны ВСУ. Минобороны РФ их информацию не комментировало. Сколько ракет удалось сбить над полуостровом, что произошло в Черноземье — в материале NEWS.ru.

Сколько и какие ракеты ПВО ВС России сбила над Крымом

Средства противовоздушной обороны ночью 4 мая уничтожили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS ВСУ над территорией Крыма, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атака на объекты на полуострове была пресечена в течение прошедшей ночи.

«Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что крылатые ракеты Storm Shadow, Scalp и ATACMS, переданные ВСУ западными партнерами, способны долететь не только до Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска. Он не исключил, что они могут угрожать также Ростову-на-Дону, Курску, Белгороду, Брянску, Воронежу, Липецку и Смоленску. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что у Украины есть полное право наносить удары по территории РФ западным вооружением. Он также подчеркнул, что Лондону ради поддержки ВСУ пришлось опустошить собственные арсеналы.

Фото: МО РФ Боевая работа расчетов ЗРК «Бук»

Сколько белгородских сел попали под огонь ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали село Вергилевка Белгородского района, а также поселок Красное Шебекинского городского округа, рассказал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, ВСУ действовали с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Гладков отметил, что в Вергилевке оказались выбиты окна в одном частном жилом домовладении и повреждены два легковых автомобиля. В Красном поврежден инфраструктурный объект связи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий, добавил он.

3 мая Гладков сообщал, что ВСУ ударили дроном-камикадзе по газозаправочной станции в городе Шебекино Белгородской области. По его словам, произошло возгорание резервуара для хранения газа. Никто не пострадал, на месте работали оперативные службы.

В этот же день украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу в Белгородской области, когда в нем находились два пассажира и водитель. Уточняется, что транспортное средство возило сотрудников коммерческого предприятия. В результате взрыва один человек получил травмы. У мужчины диагностирована баротравма и ушиб правой руки. Гладков опубликовал фото автобуса, который подвергся атаке беспилотника ВСУ. На кадре можно увидеть, что у него выбито остекление, оконные шторы сильно посекло осколками.

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

ВСУ вновь открыли огонь по Курской области, о чем рассказал Старовойт

ВСУ обстреляли село Коровяковка Глушковского района Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, насчитано десять прилетов. Обошлось без пострадавших. Повреждения получили пять домовладений, личный трактор, грузовой и легковой автомобили. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Коровяковка Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. Насчитано десять прилетов», — написал губернатор.

Где и когда ждать новых попыток ВСУ нанести ракетный удар

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале предположил, что ВСУ попытаются нанести новый удар американскими ракетами ATACMS в преддверии инаугурации президента России Владимира Путина и празднования Дня Победы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Нет сомнения, что будут ещё и, скорее всего, куда более массированные в преддверии инаугурации нашего президента или Дня Победы. Уверен, что пора хуситам или сирийцам использовать против американцев более современные виды вооружения», — написал Рогов.

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